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مثول إمام المسجد "مغني لسه فاكر" للتحقيق بالأوقاف -صورة

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مثول إمام المسجد "مغني لسه فاكر" للتحقيق بالأوقاف -صورة مثول إمام المسجد "مغني لسه فاكر" للتحقيق بالأوقاف -صورة

مصراوي Masrawy

مثول إمام المسجد "مغني لسه فاكر" للتحقيق بالأوقاف -صورة

03:47 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

كتب- محمود مصطفى:

وصل الشيخ إيهاب يونس، إمام مسجد علي بن أبي طالب التابع لإدراة أوقاف السلام، منذ قليل إلى ديوان عام وزارة الأوقاف للمثول للتحقيق أمام الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

كانت وزارة الأوقاف، قررت اليوم الجمعة، إحالة الشيخ إيهاب يونس الذي أدى أغنية "لسه فاكر" مرتديا الزي الأزهري للتحقيق، على إحدى القنوات الفضائية.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ إيهاب يونس يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة.

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