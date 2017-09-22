تنفيذ 30 ألف حكم قضائي متنوع خلال 24 ساعة

كتب- علاء عمران:

شن ضباط الإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام، بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية، حملة تفتيشية موسعة لضبط الهاربين من الأحكام القضائية المتنوعة.

وأسفرت جهود الحملة - التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار خلال 24 ساعة - عن تنفيذ 30 ألف حكم قضائي متنوع، شملت تنفيذ 160 حكما جنائيا، و12 ألفا و223 حكم حبس جزئيا، وألفين و559 حكم حبس مستأنفا، و11 ألفا و528 حكم غرامة، و3 آلاف و361 حكم مخالفات.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، ومواصلة الحملات لإحكام السيطرة الأمنية.