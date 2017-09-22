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ضبط 180 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24ساعة

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ضبط 180 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24ساعة ضبط 180 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24ساعة

مصراوي Masrawy

ضبط 180 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24ساعة

03:43 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ضبط 180 قضية مخدرات و6 تشكيلات عصابية خلال 24ساعة

كتب - علاء عمران:

واصل قطاع مصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية بالتنسيق مع مديريات الأمن وقوات الأمن المركزي حملاته التفتيشية الموسعة على مستوى الجمهورية لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية وإعادة الانضباط للشارع المصري.

وأسفرت نتائج تلك الحملات، التي تم شنها تنفيذا لتوجيهات اللواء مجدي عبد الغفار وزير الداخلية – على مدار 24 ساعة -في مجال قضايا المخدرات عن ضبط 180 قضية، وفي مجال التشكيلات العصابية، عن ضبط 6 تشكيلات ضمت 18 متهما ارتكبوا 16 حادث سرقة.

كما أسفرت نتائج الحملات عن ضبط 3 هاربين من السجون، و41 متهما هاربا من أحكم المراقبة، وإعادة 4 سيارات مسروقة.

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده، وقامت بإخطار النيابات المختصة لمباشرة التحقيق، وأكدت استمرار الحملات لإحكام السيطرة الأمنية وبث الشعور بالأمن والطمأنينة في نفوس المواطنين.

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مصراوي Masrawy

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