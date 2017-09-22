ضبط نحو 3 آلاف لتر بنزين وسولار وألفي اسطوانة بوتاجاز قبل بيعها في السوق السوداء

كتب- علاء عمران:

شنت أجهزة الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالاشتراك والتنسيق مع إدارات التموين بمديريات الأمن، عدة حملات تموينية استهدفت الرقابة على الأسواق وتداول السلع خاصة الاستراتيجية ومنع تهريبها بالأسواق ومكافحة الغش التجاري.

وأسفرت تلك الجهود عن ضبط 4 قضايا مواد بترولية بمضبوطات نحو ألفين و700 لتر بنزين وسولار، و3 آلاف و767 اسطوانة بوتاجاز، و10 قضايا دقيق وأقماح ومخالفات مخابز بمضبوطات 29 طنا، و23 قضية في مجال الاتجار غير المشروع في السلع التموينية .

كما نجحت شرطة التموين في ضبط 458 قضية في مجال (المحلات العامة، والشهادات الصحية، وعدم الإعلان عن الأسعار، وبيع بأزيد من السعر وباعة جائلين)، وضبط 90 قضية في مجال الغش التجاري، وضبط 36 قضية في مجال اللحوم والطيور، و33 قضية في مجال بيع السجائر بأزيد من السعر.‫

وقامت الأجهزة الأمنية باتخاذ كافة الإجراءات القانونية والعرض على النيابة لمباشرة التحقيقات .