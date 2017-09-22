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وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية

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مصراوي Masrawy

وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية

03:23 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

وصول 377 ألف طن بضائع.. ونشاط ملحوظ في حركة السفن بميناء الإسكندرية

هيئة ميناء الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر:

سجل ميناء الإسكندرية، اليوم الجمعة، نشاطًا ملحوظًا في حركة السفن والبضائع والشاحنات، واستقبل 9 سفن على متنها 377 ألف طن غلال ومواد بترولية وأخشاب.

صرح بذلك، رضا الغندور، المتحدث الرسمي باسم ميناء الإسكندرية، وأشار إلى وصول 3 سفن تحمل 182 ألف طن قمح وذرة من أوكرانيا وروسيا والنرويج، لافتًا إلى أن إجمالي مخزون الغلال بالصوامع يبلغ مليون و75 ألف طن.

وقال"الغندور" إن 6 سفن أخرى قادمة من دول اليونان وروسيا وأمريكا وليبيريا وهونج كونج وصلت إلى الميناء على متنهم 55 ألف طن سولار و50 ألف طن فحم و90 ألف طن أخشاب.

وأضاف المتحدث باسم ميناء الإسكندرية، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتسهيل دخول وخروج الشاحنات والبضائع من والي الميناء بيسر وأمان.

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