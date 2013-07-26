كرة صالات - مصر للمقاصة بطلا لمونديال الأندية بإسقاطه بطل أوكرانيا

انتزع فريق مصر للمقاصة فوزا مستحقا في نهائي بطولة العالم المصغرة لكرة الصالات والمقامة في الكويت على حساب كاردينال بطل أوكرانيا بنتيجة 3-1 يوم الجمعة.

وفاز المقاصة بثلاثية سجلها رمضان سماسيري ومحمد إدريس وأيمن عبد القادر في الدقائق 16 و47 و50 بعد أن تعادل بوندر ألكسندر في الدقيقة الـ20.

وضمت البطولة 16 فريقا مقسمين على أربع مجموعات، ووقع المقاصة في المجموعة الأولى مع فريق كاردينال وأتليتكو هويلا والنصر.

واحتل المقاصة وصافة مجموعته بعد الخسارة من كاردينال 2-1 قبل أن يثأر في المباراة النهائية.

وفي دور الثمانية فاز المقاصة على حساب السد بركلات الترجيح بنتيجة 3-1 بعد أن تعادل 1-1 في الوقت الأصلي.

وفاز على سينتياجو الإسباني في نصف النهائي بنتيجة 3-2 قبل التتويج في البطولة على حساب بطل أوكرانيا.

الهدف الثالث للمقاصة