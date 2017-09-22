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إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية في 4 محافظات

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مصراوي Masrawy

إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية في 4 محافظات

03:26 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة ونهر النيل والأراضي الزراعية في 4 محافظات

حملات امنية - ارشيفية

كتب- علاء عمران:

شنت الأجهزة الأمنية بمختلف مديريات الأمن حملات لتنفيذ قرارات إزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ونهر النيل ومنافع الري والصرف.

ووجهت الأجهزة الأمنية بمديريات أمن المنيا والمنوفية والشرقية ومطروح عدة حملات إزالة مكبرة لتنفيذ عدد من قرارات الإزالة الصادرة من الجهات المعنية.

وأسفرت نتائج هذه الحملات عن إزالة 212 حالة تعد على أملاك الدولة والأراضي الزراعية ومجرى نهر النيل ومنافع الري والصرف، فضلا عن تأمين تنفيذ إزالة 95 حالة تعد على أملاك الآثار بدائرة مركز شرطة البدرشين.

كان وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفّار قد وجه بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدي والبناء على الأراضي أملاك الدولة والمواطنين، وكذلك القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل وتكثيف الجهود لمواجهة التشكيلات العصابية في مجال الاستيلاء على الأراضي دون وجه حق والعمل على سرعة استردادها تعزيزاً لمبدأ سيادة القانون.

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