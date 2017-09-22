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الأوقاف تحيل "خطيب مسجد" للتحقيق بعد غنائه لأم كلثوم مرتديا زي الأزهر

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مصراوي Masrawy

الأوقاف تحيل "خطيب مسجد" للتحقيق بعد غنائه لأم كلثوم مرتديا زي الأزهر

03:26 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

كتب - محمود مصطفى:

قررت وزارة الأوقاف، الجمعة، إحالة الشيخ إيهاب يونس الذي أدى أغنية "لسه فاكر" مرتديا الزي الأزهري للتحقيق، على إحدى القنوات الفضائية.

وقال الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الديني في تصريحات لمصراوي، إن الشيخ إيهاب يونس يعمل إماما وخطيبا بمسجد علي بن أبي طالب التابع لإدارة أوقاف السلام، وتمت إحالته للتحقيق بديوان عام الوزارة.

وأضاف طايع، أن الشيخ إيهاب يونس سيخضع للتحقيق أمام القطاع الديني بوزارة الأوقاف.

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