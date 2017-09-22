خريج الجامعة الأمريكية ومتزوج من ابنة مذيعة شهيرة.. 13 معلومة عن مذيع «الصدمة»

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نجاحاته الإعلامية تفوق بكثير نجاحاته الفنية، كما أنه لا يرى نفسه فنانا مخضرما، بل هو مجرد "هاوي" على حد قوله، دخل الفن بمشهد واحد، ثم تصاعدت أحجام أدواره، وذلك بفعل شهرته كمذيع لامع، يزين الكلام بميزان من ذهب، ويحرص دائما على مظهره اللائق، إلى أن تم اختياره كمقدم رئيسي للبرنامج الذي لقي نجاحا واسعا في رمضان وهو "الصدمة"، بعدما تمكن من إثارة مشاعير المشاهدين على مستىو الوطن العربي.



في التقرير التالي يرصد لكم "التحرير لايف" 13 معلومة عن الفنان والإعلامي كريم كوجك.

1- اسمه بالكامل "كريم أشرف علي كوجك".

2- ولد في مدينة الإسكندرية يوم 22 سبتمبر 1972، أي أنه يبلغ من العمر 45 عاما.

3- حاصل على بكالوريوس إعلام من الجامعة الأمريكية بالقاهرة، تخصص صحافة وإعلام، بالإضافة إلى تخصص علوم سياسية.

4- مارس مهنة الصحافة أثناء دراسته بالجامعة الأمريكية، في جريدة "القافلة"، أو جريدة طلبة الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وبعد تخرجه عمل فى مجلات إنجليزية مثل "Egypt Insight"، وEgypt Today".

5- سرد تفاصيل بداية عمله في مجال الإعلام قائلا: "بداية مشواري الإعلامي كانت من خلال إعلان يطلب موظفين لراديو وتليفزيون art وبالفعل قدمت واشتغلت كموظف فى إدارة تخطيط الترويج وهى الإدارة المسؤلة عن تنفيذ البرومو لمدة 6 شهور"، وتابع في حواره لـ "روزاليوسف": "وبعد ذلك وبالصدفة البحتة عندما لاحظت في أحد الأيام تقدّم مئات من الشباب والفتيات للعمل كمذيعين ومذيعات في ART الأفلام قرَّرت التقدّم مثلهم رغم أننى لم أكن مؤهلاً تماماً نفسياً أو من حيث المظهر، وأجري لي اختبار مطوَّل في إدارة الحوار والتقديم واللغة واتقبلت فى الإختبار ، وابتديت من هذة المرحلة أشتغل كمقدم برامج".

6- أول تجربة في التقديم الإعلامي له كانت في حفل فرقة ART الموسيقية، والذي كان مذاعا على الهواء مباشرةً من سينما "ريفولي" فى وسط البلد، وفي نفس العام سافر إلى فرنسا لتغطية مهرجان "كان".

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7- استمر عمله في قناة ART أفلام لمدة 17 عاما، ثم قدم برامج سينمائية وفنية وتغطيات لمهرجانات سينمائية.

8- عمل لفترة في قناة النهار، بتقديمه برنامج "أنا والمدام"، مع زوجته، المذيعة بالقناة الأولى، ثم قدم على شاشة "الحياة" النسخة العربية من برنامج مسابقات بعنوان "دايرة الحياة "، إلى أن اُختير ضمن فريق مقدمي برنامج "الصدمة"، والذي حقق نجاحا واسعا على مستوى الوطن العرفي، من خلال اختبار إنسانية الأشخاص في مواقف حياتية مؤثرة يتم تصميمها خصيصا لرصد ردود الفعل.

9- ظهر كممثل لأول مرة بمشهد واحد في فيلم "اللمبي"، مع محمد سعد، ولكنه مشهد يتذكره الجميع حتى الآن.

10- يرى أن بدايته الحقيقية في مجال التمثيل بدأت على يد الدكتور "عادل حسنى" الذى إقتنع بموهبته ورشحه لتقديم دور كبير فى مسلسل "بنت أفندينا " مع الفنانة إلهام شاهين .

11- أطلق عليه شقيق زوجته المخرج أحمد سمير لقب "آكل الجرائد" وذلك لحبه الشديد لمطالعة الجرائد بجميع أنواعها، سواء كانت قومية أو حزبية أو معارضة أو أجنبية.

12- شارك في عدد قليل من الأعمال الفنية، والتي لا تتجاوز الـ 42 عملا، ما بين أفلام أشهرها: "هز وسط البلد، 678، حمادة يلعب"، ومسلسلات أبرزها: "سلسال الدم، سلسال الدم، ابن حلال، باب الخلق، الإمام الغزالي، حضرة المتهم أبي".

13- تزوج من المذيعة "شيرين الشايب"، ابنة الإعلامية القديرة سهير شلبي، وذلك بعدما أعجب بها عقب مشاهدتها وهي تقدم برنامجها "رؤى" على القناة الثالثة آنذاك، وأنجب منها توأم هما "مالك، ومليكة".