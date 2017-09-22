زيدان: الدوري لم ينته بعد.. ولا أعلم متى سيظهر بيل

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أعرب مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان عن ثقته في قدرة ريال مدريد على العودة للمنافسة من جديد على لقب الدوري الإسباني على الرغم من البداية الضعيفة للفريق الملكي هذا الموسم.

ولم يتمكن ريال مدريد من تحقيق أي فوز على ملعبه هذا الموسم بالتعادل مع فالنسيا وليفانتي وخسارة الجولة الأخيرة أمام ريال بيتيس.

وقال زيدان حسبما نقلت صحيفة ماركا الإسبانية: "هناك من يظن أن الدوري قد حسم، فتهانينا لمن يفكر هكذا، ولكن الدوري لا يزال طويلًا وسنكون موجودين".

وأوضح زيدان أنه لا يوجد أي تفسير لديه عن فشل الفريق في تسجيل الأهداف، معربًا في الوقت ذاته عن عدم قلقه من هذا الأمر خاصة أن دوره هو تحليل وتطوير أداء الفريق.

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وأشار زيدان إلى أنه كان ليقلق في حال فشل الفريق في خلق الفرص، ولكن الفريق يسيطر تمامًا على المباريات ويخلق الفرص وسيتمكن من التسجيل في المباريات المقبلة.

وأكد زيدان بأنه لا يعلم متى سترى الجماهير أفضل ما لدى بيل، ولكنه يأمل في أن يكون ذلك قريبًا، خاصة أنه يتطور والجميع يثق في قدرته على اللعب في أعلى المستويات.

وعن أداء التحكيم، قال زيدان بأنه لا يرغب في الحديث عن هذا الأمر، خاصة أنه لم يتحدث عن ذلك من قبل ولن يتحدث.

وأضاف زيدان أنه لا يحب سرد الأعذار، حيث يفضل العمل وجني ثمار ذلك العمل، مشيرًا إلى أن مستوى الفريق لم يكن سيئا المباراة الماضية خاصة أن الفريق صوب على المرمى 27 تسديدة.