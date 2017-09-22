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أبرز ما جاء بالمحاضرة الفنية للمصري قبل مواجهة الزمالك

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أبرز ما جاء بالمحاضرة الفنية للمصري قبل مواجهة الزمالك أبرز ما جاء بالمحاضرة الفنية للمصري قبل مواجهة الزمالك

التحرير

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أكد حسام حسن المدير الفني لفريق المصري خلال المحاضرة الأخيرة للاعبيه أهمية تحقيق الثلاث نقاط أمام في مباراته اليوم.

وأضاف حسن: تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة اليوم وحصد العلامة الكاملة في أول 3 مباريات سيمهد لنا الطريق للمنافسة على الدوري، وهو هدفنا هذا الموسم.

ويدفع المصري في اللقاء بكامل قوته الضاربة، في محاولة لتحقيق الفوز الثاني على التوالي أمام الزمالك، بعد أن حقق الفريق البورسعيدي فوزا مستحقا على الأبيض خلال الشهر الماضي بهدفين نظيفين في قبل نهائي بطولة كأس .

ومن المتوقع أن يخوض المصري بتشكيل مكون من:

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في حراسة المرمي: محمود السيد.

في خط الدفاع: إسلام صلاح، إسلام أبو سليمة، محمود حمدي، محمد كوفي.

خط الوسط: فريد شوقي، عمرو موسى، علاء علي.

في الهجوم: أحمد عيد، شيخ موكورو، بانسيه.

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التحرير

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