الانتهاء من توصيل المرافق لمدرسة "مباني عنيبس" بسوهاج

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتهت إدارة جهينة التعليمية بسوهاج، من توصيل مرفق المياه إلى مدرسة "مباني عنيبس للتعليم الأساسي"، وجاري توصيل مرفق الكهرباء بالتنسيق بين الإدارة، وقطاع الكهرباء، وذلك بعد أن قامت هيئة الأبنية التعليمية بسداد قيمة توصيل المياه والكهرباء للمدرسة.

وناشد أولياء الأمور والمدرسين بالمدرسة المحافظ، بتوصيل المياه والكهرباء للمدرسة، وكلف "المحافظ" مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، ومسئولي مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والأبنية التعليمية بسرعة توصيل مرفقي المياه والكهرباء لمدرسة مباني عنيبس للتعليم الأساسي.

وبدوره شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المدارس والتأكد من وصول المرافق لجميع المدارس بنطاق المحافظة.