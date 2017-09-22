أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

الانتهاء من توصيل المرافق لمدرسة "مباني عنيبس" بسوهاج

Google+ Print

مصراوي Masrawy

الانتهاء من توصيل المرافق لمدرسة "مباني عنيبس" بسوهاج

02:54 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الدكتور أيمن عبدالمنعم

سوهاج - عمار عبدالواحد:

انتهت إدارة جهينة التعليمية بسوهاج، من توصيل مرفق المياه إلى مدرسة "مباني عنيبس للتعليم الأساسي"، وجاري توصيل مرفق الكهرباء بالتنسيق بين الإدارة، وقطاع الكهرباء، وذلك بعد أن قامت هيئة الأبنية التعليمية بسداد قيمة توصيل المياه والكهرباء للمدرسة.

وناشد أولياء الأمور والمدرسين بالمدرسة المحافظ، بتوصيل المياه والكهرباء للمدرسة، وكلف "المحافظ" مسئولي الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة، ومسئولي مديرية التربية والتعليم وشركة مياه الشرب والصرف الصحي وقطاع الكهرباء والأبنية التعليمية بسرعة توصيل مرفقي المياه والكهرباء لمدرسة مباني عنيبس للتعليم الأساسي.

وبدوره شدد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، على جميع رؤساء الوحدات المحلية بالمرور على المدارس والتأكد من وصول المرافق لجميع المدارس بنطاق المحافظة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حبس شخصين 4 أيام لاتجارهما في الأسلحة النارية بسوهاج

    أخبار

  • القبض على صيدلي متهم بالاتجار في الأقراص المخدرة بسوهاج

    أخبار

  • بالصور.. رفع 17 طن قمامة بمدينة أخميم في سوهاج

    أخبار

  • ضبط أدوية بيطرية دون فواتير بسوهاج

    أخبار

إعلان

0dd9dd34bf.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300