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القوات العراقية تواصل تقدمها في محاور الشرقاط والحويجة

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مصراوي Masrawy

القوات العراقية تواصل تقدمها في محاور الشرقاط والحويجة

03:12 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

القوات العراقية تواصل تقدمها في محاور الشرقاط والحويجة

القوات العراقية

العراق - (د ب أ):

أعلن مصدر أمني عراقي بمحافظة صلاح الدين، اليوم الجمعة، أن القوات العراقية تواصل تقدمها في محاور القتال شرقي الشرقاط وشمالي الحويجة 280 كيلومترا شمال بغداد.

وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن "القوات العراقية تمكنت منذ صباح اليوم من تحرير تسع قرى أهمها قرية الهيجل، وهي من أكثر القرى التي تضم عناصر لداعش وتعد حاضنة مهمة لهم فيما ،وواصلت تقدمها نحو قرى سديرة من الشمال ومن الشرق، وهي من أكبر قرى شرقي الشرقاط وتتميز بكثافة سكانية كبيرة".

وشرعت القوات، منذ فجر اليوم الجمعة، بالهجوم من محور آخر يستهدف ناحية الزاب بمحافظة كركوك، الواقعة على بعد 40 كيلومترا جنوب شرقي الشرقاط، وتمكنت من تحرير بعض القرى الصغيرة فيها وتواصل تقدمها في أراض صحراوية خالية من عناصر داعش" .

وتهدف القوات العراقية إلى تحرير قرى سديرة اليوم فيما سيتم تفعيل محور غربي نهر دجلة غدا ،وذلك من أجل تحرير قرى الزوية والمسحك والنمل، بحسب عقيد في الشرطة الاتحادية.

وبلغت خسائر داعش لهذا اليوم 12 قتيلا، كما تم تدمير خمس عجلات وتم الاستيلاء على أسلحة وتجهيزات متنوعة ،فيما بلغت خسائر القوات الأمنية قتيلا واحدا و14 جريحا.

كان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أعلن، أمس الخميس، انطلاق عملية تحرير مدينة الحويجة بمحافظة كركوك من سيطرة تنظيم داعش.

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