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المكسيك تتعهد بمواصلة البحث عن ناجين من الزلزال

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مصراوي Masrawy

المكسيك تتعهد بمواصلة البحث عن ناجين من الزلزال

03:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

المكسيك تتعهد بمواصلة البحث عن ناجين من الزلزال

زلزال المكسيك

مكسيكو سيتي - (د ب أ):

تعهد مسؤول بارز بالدفاع المدني في المكسيك بعدم توقف أعمال البحث عن ناجين من الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد الأسبوع الجاري ، فيما ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 286 على الأقل.

ومن المقرر أن تستمر جهود الإنقاذ رغم تراجع الأمل في العثور على ناجين وسط الانقاض، بعد ما ضرب زلزال بلغت قوته 1ر7 درجة على مقياس ريختر وسط وجنوبي المكسيك يوم الثلاثاء الماضي.

وشدد لويس فيليب بونته، المنسق الوطني للدفاع المدني المكسيكي، على أن أعمال البحث ستستمر، وكتب على تويتر: "طالما أن هناك علامات على الحياة، فلن تتوقف جهود البحث والإنقاذ".

وقال بونته إنه كان هناك 148 ضحية في مكسيكو سيتي، بالإضافة إلى 73 في ولاية موريلوس، و45 في بويبلا، و13 في ولاية مكسيكو وستة في جيريرو وواحد في اواكساكا.

من جهة أخرى ،قالت صحيفة "ريفورما" نقلا عن السلطات المحلية والاتحادية، أن عدد الوفيات يبلغ 308 أشخاص وأغلبهم في موريلوس.

ووقع الزلزال في اليوم الذي وافق ذكرى زالزال عنيف آخر كان قد ضرب البلاد في عام، 1985واسفر عن مقتل عشرة ألاف شخص.

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