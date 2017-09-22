الشرطة تتهم شابا على خلفية هجوم مترو انفاق لندن

لندن - (د ب أ):

اتهمت الشرطة البريطانية شابا، 18 عاما، بالشروع في القتل على خلفية الهجوم الإرهابي الذي وقع الأسبوع الماضي في احد قطارات مترو الانفاق في جنوب غرب لندن.

وقالت شرطة العاصمة لندن اليوم الجمعة في بيان إن أحمد حسن الذي تم إلقاء القبض عليه في مدينة دوفر صباح السبت الماضي سيمثل أمام محكمة "وستمنستر" الابتدائية في لندن في وقت لاحق اليوم الجمعة.

وكان أحمد حسن 18 عاما أول شخص يتم إلقاء القبض عليه بعد تفجير قنبلة محلية الصنع بشكل جزئي في قطار مترو أنفاق في محطة "بارسونز جرين" في لندن الجمعة الماضية.

يذكر أن حوالي 30 شخصا أصيبوا عندما انفجرت عبوة مليئة بالمسامير ومادة "ترياسيتون تريبيروكسيد" بشكل جزئي في قطار مزدحم، خلال ساعة الذروة الصباحية.

وأعلن تنظيم داعش مسؤوليته عن الهجوم.

وذكرت الشرطة أن ثلاثة رجال آخرين أعمارهم 25 و30 و17 عاما مازالوا محتجزين.

وتم إطلاق سراح اثنين أمس الخميس.

وأضافت الشرطة أنه تجرى عمليات تفتيش في موقع في منطقة سوري وموقعين آخرين في مدينة نيوبورت بولاية ويلز.