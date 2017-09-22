وزير القوى العاملة: عازمون علي تحسين مناخ العمل وصدور قانون النقابات قريبًا

كتبت- نورا ممدوح:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، بويل كونر مدير عمليات برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج العمل الأفضل "Better wark" بمصر فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الماضي حتى ديسمبر 2017.

أكد الوزير أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية فى هذا الشأن، وما اتخذ من خطوات جادة فى سبيل ذلك بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذى يشمل على 276 مادة، ومشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة، وجاري ، حيث يعرضان علي جلسات البرلمان في اكتوبر المقبل لإقرارهما والعمل بهما فورا.

ووجه الوزير الشكر للمنظمة على التعاون المثمر مع الحكومة من خلال تنفيذ بعض البرامج بمصر، حيث يعد تنفيذ برنامج العمل الأفضل امتدادا لمشروع تحسين القدرات التنافسية للصناعات التصديرية، منوهاً بان الحكومة المصرية عازمة علي رفع مستوي معايير العمل الدولية بالمصانع والشركات المصرية للوصول بها للمعايير الدولية.

وأكد أن الوزارة تقوم بتوعية العمال وأصحاب الأعمال بعدة طرق من خلال الحملة الإعلامية لمشروع التصدير (مصر بتناديك) بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة ، فضلا عن حملات التوعية للعمال بالشركات والمناطق الصناعية، وذلك من خلال حملة "مصر أمانه بين ايديك" لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في العمل ، فضلا عن السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أبدى كونر سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه خلالها قام بلقاء ممثلي الوزرات المشاركة في برنامج العمل الأفضل لمتابعة خطوات تنفيذه بمصر، مشيدا بالخطوات الجدية والايجابية من جانب الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية التي تم إنجازها وموجودة حاليا بالبرلمان المصري، بالإضافة إلي ما صدر، فضلا عن تقديم الدعم في سبيل تنفيذ برنامج العمل الأفضل، كاشفا أنه سيقدم تقريرا بذلك لمنظمة العمل الدولية بجنيف، مشيرا إلي أن كل هذه الخطوات الجادة والايجابية تحتاج لتسليط الضوء عليها دوليا.

ورحب الوزير بزيارة نائب رئيس لجنة معايير العمل الدولية ،مشيرا إلي أنه وجه لها الدعوة خلال زيارتها للقاهرة مؤخرا للاطلاع أول بأول علي التقدم المحرز فيما يتعلق بقوانين العمل والعمال، منوها أن مصر مفتوحة لاستقبالهم لأنها تعمل بشفافية مطلقة راغبه في تنفيذ معايير العمل الدولية بكل دقة لما فيه صالح العمل والإنتاج ، طالبا بتقرير من "كونر" عن زيارته لوضع أية ملاحظات في الاعتبار عند إقامة حملات التوعية داخل المصانع والشركات المشتركة في برنامج العمل الأفضل.

وأكد "سعفان" أن موافقة المنظمة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر كان أكبر دليل على ما انجزته من مشروعات في القوانين في وقت قصير للغاية لم تستطع أي دول أخري علي قائمة الملاحظات من تنفيذه .