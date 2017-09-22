أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: عازمون علي تحسين مناخ العمل وصدور قانون النقابات قريبًا

Google+ Print

مصراوي Masrawy

وزير القوى العاملة: عازمون علي تحسين مناخ العمل وصدور قانون النقابات قريبًا

03:22 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

وزير القوى العاملة: عازمون علي تحسين مناخ العمل وصدور قانون النقابات قريبًا

محمد سعفان وزير القوى العاملة

كتبت- نورا ممدوح:

التقى محمد سعفان وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، بويل كونر مدير عمليات برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، لمتابعة خطوات تنفيذ برنامج العمل الأفضل "Better wark" بمصر فى 38 منشأة فى قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الماضي حتى ديسمبر 2017.

أكد الوزير أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية فى هذا الشأن، وما اتخذ من خطوات جادة فى سبيل ذلك بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشئون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذى يشمل على 276 مادة، ومشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة، وجاري ، حيث يعرضان علي جلسات البرلمان في اكتوبر المقبل لإقرارهما والعمل بهما فورا.

ووجه الوزير الشكر للمنظمة على التعاون المثمر مع من خلال تنفيذ بعض البرامج بمصر، حيث يعد تنفيذ برنامج العمل الأفضل امتدادا لمشروع تحسين القدرات التنافسية للصناعات التصديرية، منوهاً بان الحكومة المصرية عازمة علي رفع مستوي معايير العمل الدولية بالمصانع والشركات المصرية للوصول بها للمعايير الدولية.
وأكد أن الوزارة تقوم بتوعية العمال وأصحاب الأعمال بعدة طرق من خلال الحملة الإعلامية لمشروع التصدير ( بتناديك) بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة ، فضلا عن حملات التوعية للعمال بالشركات والمناطق الصناعية، وذلك من خلال حملة "مصر أمانه بين ايديك" لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في العمل ، فضلا عن السلامة والصحة المهنية.

من جانبه، أبدى كونر سعادته بهذه الزيارة، مشيرا إلى أنه خلالها قام بلقاء ممثلي الوزرات المشاركة في برنامج العمل الأفضل لمتابعة خطوات تنفيذه بمصر، مشيدا بالخطوات الجدية والايجابية من جانب الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية التي تم إنجازها وموجودة حاليا بالبرلمان المصري، بالإضافة إلي ما صدر، فضلا عن تقديم الدعم في سبيل تنفيذ برنامج العمل الأفضل، كاشفا أنه سيقدم تقريرا بذلك لمنظمة العمل الدولية بجنيف، مشيرا إلي أن كل هذه الخطوات الجادة والايجابية تحتاج لتسليط الضوء عليها دوليا.

ورحب الوزير بزيارة نائب رئيس لجنة معايير العمل الدولية ،مشيرا إلي أنه وجه لها الدعوة خلال زيارتها للقاهرة مؤخرا للاطلاع أول بأول علي التقدم المحرز فيما يتعلق بقوانين العمل والعمال، منوها أن مصر مفتوحة لاستقبالهم لأنها تعمل بشفافية مطلقة راغبه في تنفيذ معايير العمل الدولية بكل دقة لما فيه صالح العمل والإنتاج ، طالبا بتقرير من "كونر" عن زيارته لوضع أية ملاحظات في الاعتبار عند إقامة حملات التوعية داخل المصانع والشركات المشتركة في برنامج العمل الأفضل.

وأكد "سعفان" أن موافقة المنظمة على تنفيذ برنامج العمل الأفضل في مصر كان أكبر دليل على ما انجزته من مشروعات في القوانين في وقت قصير للغاية لم تستطع أي دول أخري علي قائمة الملاحظات من تنفيذه .

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • ترقب عمالي لإصدار قانوني "العمل" و"النقابات" خلال "الانعقاد الثالث"

    أخبار

  • القوى العاملة: 7 ملايين جنيه تعويضات لأسر المتوفين بحريق "سيدبك" في

    أخبار

  • رسمياً.. القوى العاملة تحدد موقف القطاع الخاص من إجازة رأس السنة الهجرية

    أخبار

  • وزير القوى العاملة يوجه بالاستفادة القصوى من 51 مركزًا للتدريب

    أخبار

إعلان

0d40d21c85.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة