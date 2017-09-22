الأمن يداهم مصنعًا للملابس العسكرية في باب الشعرية

كتب - فتحي سليمان:

داهم رجال مباحث قسم شرطة باب الشعرية، مخزنًا بداخله كمية كبيرة من الملابس والمهمات العسكرية والشرطية.

تلقى المقدم أحمد ملش، رئيس مباحث قسم شرطة باب الشعرية، معلومات تفيد أن "أحمد.م"، 30 سنة، صاحب محلات للملابس العسكرية، سبق اتهامه في قضية جنح عسكرية، يحوز كمية كبيرة من المهمات والملابس العسكرية والشرطية داخل مخزن في دور أرضي بدائرة القسم.

كشفت تحريات المباحث، صحة تلك المعلومات، وقاد الرائد عبد الرحمن رجائي، معاون مباحث القسم، قوة أمنية استهدفت المخزن وعُثر بداخله على 6 كتافات خاصة بالشرطة العسكرية، و 585 رتبة عسكرية "ملازم، ورتبة ملازم أول، ورتبة رائد، وعقيد، وأمين شرطة، وأمين شرطة ممتاز".

كما عثرت أجهزة الأمن على 20 ظُنت مُموه، و268 تي شيرت مُموهة، و150 "تى "شيرت ببج خاصة بالصاعقة، و250 "تي شيرت" مموه خاصة بقوات الأمن، و100 "تى شيرت مموه زراعي" و350 تى شيرت فرقة السيل.

وضبط الأمن 150 ترينج لبني اللون مكتوب على الصدر قوات مسلحة، و114 ترينج برتقالي اللون مكتوب على الصدر قوات مسلحة، و1000 بيادة سوداء.

اعترف المتهم أنه يمتلك محل لبيع الملابس الأميرية بالأزبكية؛ وأن المحل ألغى ترخيصه منذ عامين فقام باستئجار المخزن لممارسة نشاطه بدون ترخيص.

حُرر محضر بالواقعة، أحاله اللواء محمد منصور، مدير مباحث القاهرة، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.