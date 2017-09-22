«دي أم جي الألمانية»: مصر أساس القاعدة الصناعية للقارة الإفريقية

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أكد محمود علي مدير شركة DMG MORI، أن مصر تعتبر بمثابة القاعدة الصناعية الأساسية للقارة الإفريقية وأكبر بلد صناعي بالقارة السمراء، مشيرًا إلى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم، سيمكن من التحكم في الآلات من خلال تقنية الأندرويد والآي باد.

وأوضح مدير "DMG MORI" خلال توقيع اتفاقية تعاون بين الجامعة الألمانية و DMG MORI Africa وهى فرع من الشركة الأم DMG MORI، على هامش المعرض العالمي للماكينات EMO، أن الاتفاقية تقضي بتعاون الطرفان في إنشاء مركز تكنولوجي بالمجمع الصناعي في الجامعة الألمانية يقدم خدماته إلى الصناعه المصرية و الإفريقية و تمنح الجامعة الألمانيه لـ DMG MORI Africa الحق في عرض ماكيناتها بغرض العرض و التدريب لخدمة الصناعة الوطنيه و تأهيل كوادر المجمع و السوق الإنتاجى المصري كما ستستكمل الجامعة الألمانية مسيرتها من تضمين أحدث التكنولوجيات العالمية لتغطى أحدث تكنولوجيات التشغيل الرقمى للمعادن، أن صناعة الاسطمبات وهي dil mold، تعد صناعة استراتيجية ومؤثرة، لافتًا إلى أن مصر ليست سيئة في هذا المجال.

وأضاف أن المعرض يقدم الحلول لتطوير الاسطمبات وأن طلاب الجامعة الالمانية صنعوا اسطامبة للمعلقة البلاستيكية، وتم عمل اسطمبات أخري .

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ونوه إلى أنه تم اختيار الجامعة الألمانية لتكون الشريك لشركة dmg فى مصر، وأن تكون الجامعة المدخل الصناعي لمصر.

وتابع المسؤول أن الشركة تنتج 12 ألف ماكينة في السنة، ولديها 16 الف موظف في العالم، و10 مصانع، في ألمانيا واليابان وأمريكا، ودخلها السنوي نحو 2.8 مليار يورو، يخصص منها 20% للبحوث والتطوير، مشيرًا إلى أن قيمة الاستثمارات المتوقعة خلال افترة المقبلة في مصر تقدر بنحو 3.5 مليون يورو