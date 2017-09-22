محافظ القاهرة ووزير الأوقاف يفتتحان مسجد الأسمرات بـ10 ملايين جنيه

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افتتح المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة والدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بحضور فضيلة الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية مسجد الأسمرات بالمقطم والذي أقامته المحافظة بتكلفة 10 ملايين جنيه على مساحة 900 م2 ويسع لأكثر من 1000 مصلي، وقاموا بأداء صلاة الجمعة بحضور عدد من قيادات المحافظة والوزارة ووسط استقبال حافل من أهالي مدينة الاسمرات، وذلك ضمن توفير كافة الخدمات المتكاملة لسكان المناطق العشوائية الخطرة الذين تم نقلهم مؤخرًا لمشروع الأسمرات السكني.

وعلى هامش الافتتاح التقى وزير الأوقاف بحضور المهندس عاطف عبد الحميد محافظ القاهرة اليوم، بعدد من الأئمة ومديري الإدارات والأقسام على مستوى القاهرة بالقاعة الكبرى بديوان المحافظة، وذلك في إطار التنسيق الدائم بين المحافظة والوزارة لدعم المنظومة الإصلاحية للدعاة وتطوير الأئمة وتحسين أدائهم بالعمليات والتدريبات التثقيفية بما يحقق تجديد الخطاب الديني ونشر الفهم الصحيح للإسلام.

وأكد المحافظ أن مصر هي مهد العروبة والإسلام، ومن هنا جاءت ضرورة الاهتمام بالاداء الدعوي وتكوين إمام وعالم عصري يجمع بين الأصالة وفهم متطلبات العصر الحديث بما يمكنه من نشر الفقه الصحيح وسماحة الإسلام ووسطيته فى نبذ التطرف، مشيرًا إلى أن لقاء أئمة الأوقاف جاء متزامناَ مع احتفالات المسلمين بالعام الهجرى الجديد وبمناسبة افتتاح مسجد "الأسمرات" بالمقطم اليوم ضمن توفير كافة الخدمات المتكاملة التي إقامتها محافظة القاهرة لسكان مدينة الأسمرات بعد نقلهم من المناطق العشوائية الخطرة .

وأضاف أن إقامة وافتتاح المسجد بالأسمرات يأتي ضمن حرص أجهزة المحافظة على توفير وإتاحة كافة الخدمات التى يحتاجها المواطن من سكان المدينة بعد توفير العديد من الخدمات الاخرى كالمراكز الطبية والمدارس والحضانات ومكاتب البريد وملاعب الشباب ومنافذ السلع "تحيا مصر" المتحركة والثابتة بالمدينة والمخابز، وتم إقامة نقطتي الشرطة والإطفاء ووحدة الإسعاف ومراكز التدريب الحرفى وقصر الثقافة والمسرح ومكاتب التموين ومحطات وخطوط خاصة بأتوبيسات النقل العام .

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من جانبه، أعرب وزير الأوقاف عن بالغ شكره وتقديره لأجهزة محافظة القاهرة على حرصهم الدائم على دعم واستضافة كافة اللقاءات المنظمة بالأئمة والشيوخ الأجلاء داخل القاهرة ، وانه حريص على استغلال جميع الفرص المتاحة للتواصل المباشر مع أكبر عدد من الأئمة والدعاة لمناقشة المشكلات والحلول وتطوير منظومة عمل الأئمة ودعم مشروع خلق الإمام العالم المتميز والإمام المجدد الذى تستهدفه الوزارة من خلال تنظيم الدورات التدريبية والتثقيفية واجتياز العديد من الاختبارات والمسابقات وإتاحة المزيد من الحوافز المادية والعينية بهدف تحويل الإمامة والعمل الدعوي من وظيفة روتينية إلى رسالة دائمة التجدد والقضاء على الروح الجامدة فى تطبيق فقه الإسلام السمح والوسطية فى فهم المستجدات العصرية .

وأشار وزير الأوقاف إلى أنه لن يحصل على لقب إمام إلا من يستحق لرفع مكانة الأئمة ورسالتهم المقدسة، وأنه تم انتقاء اكثر من 390 إمامًا متميزًا على مستوى الجمهورية بعد اجتيازهم لمجموعة من التدريبات والدورات التثقيفية ونجاحهم بكافة الاختبارات العلمية والدينية الحديثة، وخلال عام على الأكثر سيتم تخريج ما لا يقل عن 100 عالمًا تفخر به الأوقاف وقادرًا على الصعود إلى المنابر وتوجيه المسلمين لملء الدنيا علمًا وفقهًا ووعيًا.

شهد الاحتفال جيهان عبد الرحمن نائب المحافظ للمنطقة الجنوبية واللواء محمد الشيخ السكرتير العام وعدد من رؤساء الأحياء وقيادات المحافظة والأوقاف.