قائد القوات البحرية: الأسلحة الحديثة لمواجهة أي غزو خارجي (فيديو)

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قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية: إن "مصر وفرنسا تتفقان تمامًا على أن الارهاب يمثل تهديدًا حقيقيًا لكل دول العالم وليس دولة بعينها، حيث نسعى لكسر شوكة الإرهاب بالأسلحة الحديثة".

وأضاف القائد البحري، خلال مراسم استلام القوات البحرية للفرقاطة "الفاتح" من فرنسا، "لابد من التعاون المشترك بين الدول من أجل مكافحة الإرهاب في مختلف بقاع العالم"، مشيرًا إلى أن مخاطرالإرهاب استوجبت تغيير الأمن البحرى لمواجهة أي غزو خارجي.

وتابع: "القوات المسلحة عملت على تطوير قواتها من خلال استحداث وسائل تكنولوجية جديدة، حيث شمل تطوير القوات البحرية صيانة وبناء وتفعيل القدرات القتالية للقوات".

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وتقدم قائد القوات البحرية، بالشكر للقوات البحرية الفرنسية لدعمها القوي والمخلص للقوات البحرية المصرية، والتعاون في مجال الأمن البحري لكسر شوكة الإرهاب بالأسلحة المتطورة والحديثة.