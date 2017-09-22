أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

قائد القوات البحرية: الأسلحة الحديثة لمواجهة أي غزو خارجي (فيديو)

Google+ Print
قائد القوات البحرية: الأسلحة الحديثة لمواجهة أي غزو خارجي (فيديو) قائد القوات البحرية: الأسلحة الحديثة لمواجهة أي غزو خارجي (فيديو)

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

قال الفريق أحمد خالد، قائد القوات البحرية المصرية: إن " وفرنسا تتفقان تمامًا على أن الارهاب يمثل تهديدًا حقيقيًا لكل دول العالم وليس دولة بعينها، حيث نسعى لكسر شوكة الإرهاب بالأسلحة الحديثة".

وأضاف القائد البحري، خلال مراسم استلام القوات البحرية للفرقاطة "الفاتح" من فرنسا، "لابد من التعاون المشترك بين الدول من أجل مكافحة الإرهاب في مختلف بقاع العالم"، مشيرًا إلى أن مخاطرالإرهاب استوجبت تغيير الأمن البحرى لمواجهة أي غزو خارجي.

وتابع: "القوات المسلحة عملت على تطوير قواتها من خلال استحداث وسائل تكنولوجية جديدة، حيث شمل تطوير القوات البحرية صيانة وبناء وتفعيل القدرات القتالية للقوات".

شاهد أيضا

وتقدم قائد القوات البحرية، بالشكر للقوات البحرية الفرنسية لدعمها القوي والمخلص للقوات البحرية المصرية، والتعاون في مجال الأمن البحري لكسر شوكة الإرهاب بالأسلحة المتطورة والحديثة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا