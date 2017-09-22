بلاغ يتهم عصابة مسلحة ليبية باختطاف مصري وطلب فدية

الدقهلية - رامي القناوي:

حرر أحد أهالي قرية المعصرة التابعة لمركز بلقاس محافظة الدقهلية، بلاغًا بقسم الشرطة، اتهم فيه عصابة مسلحة في ليبيا، باختطاف نجلة، الذي يعمل هناك، قبل الاتصال به وطلب فدية مالية قدرها 100 ألف جنيه.

وتلقى اللواء أيمن الملاح، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارًا من العقيد هيثم فتحي، مأمور مركز بلقاس، يفيد بورود بلاغًا من "السيد. م" 52 عامًا، ومقيم بقرية المعصرة، بتلقيه اتصالًا هاتفيًا عبر هاتفه المحمول من أحد الأشخاص يخبره باختطاف نجلة "محروس"، 26 عامًا، وطلب فدية قدرها 100 ألف جنيه مقابل إطلاق سراحه.

وذكر محرر البلاغ أن نجله يعمل في ليبيا نجار مسلح منذ ثلاث سنوات، ودائم الاتصال بأسرته للاطمئنان عليهم حتى جاء اتصال من رقم لا يعرفه، وفوجئ أنه صوت ابنه يخبره بأنه مختطف في مكان مجهول، ويطلب إنقاذه من أيدي عصابة مسلحة اختطفته وسداد مبلغ 100 ألف جنيه لإطلاقه.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت إدارة الأمن الوطني والنيابة العامة لمباشرة التحقيقات بالتنسيق مع الخارجية.