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إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بدمياط.. والمحافظ يحيل مسؤولين للنياية الإدارية

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مصراوي Masrawy

إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بدمياط.. والمحافظ يحيل مسؤولين للنياية الإدارية

02:32 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

إزالة حالتي تعد على أراض زراعية بدمياط.. والمحافظ يحيل مسؤولين للنياية الإدارية

ازالة تعديات

دمياط - محمد إبراهيم:

شنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، برئاسة اللواء هشام عثمان، حملة موسعة لإزالة عدد من حالات التعدي على الأراضي الزراعية في المهد، اليوم الجمعة، عقب الإبلاغ عنها.

وأشرف ياقوت ورد، نائب رئيس مركز ومدينة دمياط، على إزالة حالتي تعد على أرض زراعية في المهد، الأولى بمنطقة الزقازقة بقرية الشيخ ضرغام والثانية بمنطقة الفارسكوري بقرية البصايلة، وجرى رد الأرض لأصلها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين بمتابعة رؤساء الوحدات القروية.

يأتي ذلك بعد ساعات من إزالة حالة تعد على مساحة 300 متر بمنطقة العنانية بمركز دمياط.

إلى هذا، وجه الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه محافظ دمياط بضرورة متابعة أعمال حماية الأراضي والإجراءات المتخذة حيال التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بجميع قرى ومدن المحافظة.

وكشف تقرير رقابي عقب مرور الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة على حالات عدة من التعديات مازالت موجودة على الطبيعة ولم يتم إزالتها في مركز كفر سعد عن مع تقاعس المسؤولين بحماية الأراضى وعدم تحرير محاضر تطوير لبعض الحالات وتجاهل تقسيم 7 حالات على الحيازة.

وقرر المحافظ إحالة المسئولين بحماية الأراضي بمركز كفر سعد إلى النيابة الإدارية للتحقيق ووجه المحافظ مديرية الزراعة بسرعة التنسيق مع الجهات المعنية لإزالة تلك التعديات الواقعة على الأراضي الزراعية.

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