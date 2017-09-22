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من هم ضباط العمليات الخاصة الذين ظهروا في "الخلية"؟

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مصراوي Masrawy

من هم ضباط العمليات الخاصة الذين ظهروا في "الخلية"؟

02:37 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

الخلية

كتب – فتحي سليمان:

ساهمت وزارة الداخلية، بشكل كبير، في إنجاح فيلم "الخلية"، إذ حصل صناعه على موافقة بتصوير بعض المشاهد في أماكن لها علاقة بتدريب الضباط، كما ظهر بعض رجال العمليات الخاصة في عدد من مشاهده.

وحقق فيلم "الخلية" نجاحاً كبيراً، إذ تصدر شباك الإيرادات منذ طرحه للعرض على شاشات السينما، وحافظ على موقعه في الصدارة، مع استمرار إقبال الجماهير على مشاهدته.

وساعدت وزارة الداخلية فنياً في إخراج عملية المداهمات وتنفيذ المأموريات داخل منشآت شرطية. وظهر بعض الضباط الأكفاء في أكثر من مشهد في الفيلم، حيث تولى المقدم محمد رجائي، وزميله مؤمن سعيد بالعمليات الخاصة، تدريب أحمد عز وزملاءه داخل قطاع سلامة عبد الرؤوف.

وأشرف الرائد عبد الرحمن ناصر على تدريب طلاب كلية الشرطة بقطاع التدريب بالأكاديمية، وظهر في أكثر من مشهد وهو يقود تدريبات حقيقية لطلاب الكلية يرافقهم أحمد عز وباقي أبطال العمل السينمائي في مشاهد درامية تجسد الواقع الحقيقي للتدريب.

ونفذ صناع الفيلم عمليات المداهمات والاشتباكات والمأموريات داخل قطاع سلامة عبد الرؤوف للعمليات الخاصة، فيما أجروا تدريبات الرماية وتكتيك اقتحام المأموريات داخل كلية الشرطة، كما تم تصوير مشهد "تغيير ملابس الضابط" داخل غرفة "اللوكرز" بقطاع العمليات الخاصة، ونفس الأمر مع مشهد "تسخير السلاح"، حيث قام أحمد عز وزملاؤه بتجهيز أسلحتهم الشخصية قبل تنفيذ إحدى المداهمات، في محاكاة واقعية تجسد ما يفعله ضباط العمليات الخاصة.

وحافظ فيلم "الخلية" منذ طرحه وحتى الآن على المركز الأول، وتجاوزت إيراداته الـ36 مليون جنيه.

"الخلية" قصة وإخراج طارق العريان، سيناريو وحوار صلاح الجهيني، بطولة أحمد عز، أمينة خليل، محمد ممدوح، أحمد صفوت، سامر المصري، ريهام عبدالغفور.

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