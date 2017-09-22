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مختار جمعة: تجهيز 150 إمام بالأوقاف تفخر بهم مصر خلال عام

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مصراوي Masrawy

مختار جمعة: تجهيز 150 إمام بالأوقاف تفخر بهم خلال عام

02:41 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

مختار جمعة: تجهيز 150 إمام بالأوقاف تفخر بهم مصر خلال عام

الدكتور محمد مختار جمعة

كتبــ محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الوزارة ستعمل خلال الفترة المقبلة، على رفع مستوى التدريب والمهارات لدى الأئمة.

​وأضاف جمعة خلال لقائه أئمة محافظة القاهرة اليوم الجمعة، أنه سيتم تطبيق المنظومة الإصلاحية، واختيار الأئمة الأكفاء ووضعهم في أفضل المساجد، على أن يتم تسليمهم الكارنيه الخاص بإمام مسجد جامع.

وأشار إلى أن برامج الأوقاف الإصلاحية، ستحول الإمام من إمام عادي إلى عالم، مشيرا إلى أن الوزراة ستكون لديها 150 إمام تفخر بهم مصر خلال عام.

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