أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. مصراوي Masrawy

محكمة استئناف سويدية تخفف الحكم ضد شخصين في قضية انفجار قنبلة بمركز لاجئين

Google+ Print

مصراوي Masrawy

محكمة استئناف سويدية تخفف الحكم ضد شخصين في قضية انفجار قنبلة بمركز لاجئين

02:53 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

محكمة استئناف سويدية تخفف الحكم ضد شخصين في قضية انفجار قنبلة بمركز لاجئين

محكمة سويدية

ستوكهولم - (د ب أ):

خففت محكمة استئناف سويدية اليوم الجمعة حكمين بالسجن بحق رجلين على صلة بجماعة سويدية من النازيين الجدد، بعد تبرأتهما من التورط في حادث انفجار قنبلة بغرب السويد كان يستهدف مركزا للاجئين.

وأضافت المحكمة أن الدليل غير كاف لربط الرجلين 23 عاما و51 عاما بقنبلة زرعت داخل صندوق قمامة في مركز لاستقبال اللاجئين في منطقة جوتنبورج في أوائل يناير.

وتعرض أحد المسؤولين عن المركز لإصابات خطيرة في الساق نتيجة للانفجار.

وأيدت محكمة الاستئناف لغرب السويد في جوتنبرج الادانات، فيما يتعلق بتورطهما في حادثين آخرين. وكان الحادث الاول هو انفجار وقع في تشرين ثان/نوفمبر 2016، تسبب في إلحاق أضرار بمبنى كانت تستخدمه جماعة يسارية في مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي.

وذكرت النيابة خلال المحكمة أن أي شخص كان سيمر قرب المكان وقت وقوع الانفجار، كان سيقضي نحبه.

وأدين الاثنان أيضا بوضع عبوة ناسفة في موقع مخيم كان يستخدم لايواء طالبي لجوء في ضواحي المدينة.

وتم العثور على القنبلة التي لم تنفجر في نهاية يناير.

وتم تخفيف حكم السجن، الذي صدر في بادئ الامر وهو خمس سنوات ضد الرجل 51 عاما إلى النصف، بينما سيقضي المتهم الاصغر عقوبة بالسجن ست سنوات ونصف، وهي أقل عامين من الحكم الذي أصدرته ضده محكمة ذات درجة أقل في يوليو الماضي.

وسيقضي متهم ثالث 20 عاما حكما بالسجن عاما وعشرة أشهر، لأنه ساعد في التفجير الفاشل لموقع المخيم.

وتم تمديد الحكم ضده أربعة أشهر.

وذكر النائب العام أن الثلاثة تربطهم صلات بحركة "المقاومة الشمالية"، لكنهم كانوا يعملون بمفردهم.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • محكمة دنماركية تأمر باستمرار حبس مالك غواصة شهدت مقتل صحفية سويدية

    أخبار

  • السويد: التجربة النووية الكورية الشمالية تمثل "تحولا للأسوأ"

    أخبار

  • حارس الأمن السويدي أبوكيفن يُسعد الكثيرين في العالم العربي

    أخبار

  • وزير سويدي سابق يسعى لقيادة الحزب المعتدل المحافظ المعارض

    أخبار

إعلان

f373b112e1.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300