محكمة استئناف سويدية تخفف الحكم ضد شخصين في قضية انفجار قنبلة بمركز لاجئين

ستوكهولم - (د ب أ):

خففت محكمة استئناف سويدية اليوم الجمعة حكمين بالسجن بحق رجلين على صلة بجماعة سويدية من النازيين الجدد، بعد تبرأتهما من التورط في حادث انفجار قنبلة بغرب السويد كان يستهدف مركزا للاجئين.

وأضافت المحكمة أن الدليل غير كاف لربط الرجلين 23 عاما و51 عاما بقنبلة زرعت داخل صندوق قمامة في مركز لاستقبال اللاجئين في منطقة جوتنبورج في أوائل يناير.

وتعرض أحد المسؤولين عن المركز لإصابات خطيرة في الساق نتيجة للانفجار.

وأيدت محكمة الاستئناف لغرب السويد في جوتنبرج الادانات، فيما يتعلق بتورطهما في حادثين آخرين. وكان الحادث الاول هو انفجار وقع في تشرين ثان/نوفمبر 2016، تسبب في إلحاق أضرار بمبنى كانت تستخدمه جماعة يسارية في مدينة جوتنبرج على الساحل الغربي.

وذكرت النيابة خلال المحكمة أن أي شخص كان سيمر قرب المكان وقت وقوع الانفجار، كان سيقضي نحبه.

وأدين الاثنان أيضا بوضع عبوة ناسفة في موقع مخيم كان يستخدم لايواء طالبي لجوء في ضواحي المدينة.

وتم العثور على القنبلة التي لم تنفجر في نهاية يناير.

وتم تخفيف حكم السجن، الذي صدر في بادئ الامر وهو خمس سنوات ضد الرجل 51 عاما إلى النصف، بينما سيقضي المتهم الاصغر عقوبة بالسجن ست سنوات ونصف، وهي أقل عامين من الحكم الذي أصدرته ضده محكمة ذات درجة أقل في يوليو الماضي.

وسيقضي متهم ثالث 20 عاما حكما بالسجن عاما وعشرة أشهر، لأنه ساعد في التفجير الفاشل لموقع المخيم.

وتم تمديد الحكم ضده أربعة أشهر.

وذكر النائب العام أن الثلاثة تربطهم صلات بحركة "المقاومة الشمالية"، لكنهم كانوا يعملون بمفردهم.