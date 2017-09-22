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1335 محضر سحابة سوداء وتجميع 14 ألف طن قش أرز بالغربية وكفر الشيخ

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مصراوي Masrawy

1335 محضر سحابة سوداء وتجميع 14 ألف طن قش أرز بالغربية وكفر الشيخ

02:29 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

1335 محضر سحابة سوداء وتجميع 14 ألف طن قش أرز بالغربية وكفر الشيخ

حرق الأرز - ارشيفية

الغربية - مروة شاهين:

أعلن جهاز شؤون البيئة بوسط الدلتا، برئاسة المهندس أيمن شتا، في بيان له اليوم الجمعة، زيادة عدد مخالفات حرق الأرز بمحافطتي الغربية وكفر الشيخ، لتسجل منذ بدء موسم حصاد الأرز 1335 محضرًا، و14 ألف طن قش أرز.

وأكد شتا، أن لجان المرور الميداني المرتبطة بأجهزة التتبع، والمدعومة بصور الأقمار الصناعية، حررت اليوم، 17 محضرًا بالغربية لتسجل 256 محضرًا منذ بدء الموسم، و32 محضرًا بكفر الشيخ لتسجل 1079 محضرًا، بإجمالي 1335 محضرًا في المحافظتين.

وأضاف، أن الجهاز يتلقى على مدار الساعة يوميًا تقارير من قبل مديريات الزراعة، بموقف الحصاد وهيئة الأرصاد الجوية بسرعة واتجاة الرياح، وأيضًا تصوير القمر الصناعي برصد أي نقاط للحرق، ومن ثم إدارة مجموعات محاور المرور الميدانية بالسيارات والمرتبطة بتقنية الـGPS لتحديد الموقع وتوجيه فرق التفتيش لعمل محاضر للمخالفين بالحرق المكشوف لقش الأرز حيث تبلغ العقوبة من 5000 آلاف إلى 100 ألف جنيه أو الحبس ولا يجوز التصالح بالمخالفة.

لافتًا إلى أن غرفة العمليات تتابع مجموعات تسليم وإدارة المعدات من جرارات ومكابس إلى متعهدي جمع القش بالمواقع وأيضًا موقف كميات التجميع للقش بالمواقع حيث تم تجميع 11 ألف 778 طن قش أرز بمحافظة كفرالشيخ من خلال 39 موقعًا، و2072 طنًا بمحافظة الغربية من خلال 17 موقعًا، وفق عملية الحصاد حتى اليوم بإجمالي 13 ألف 851 طن قش أرز.

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