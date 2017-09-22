بالصور.. "السباعية" للإنشاد تشارك في فعاليات "مهرجان سماع الدولي"
بالصور.. "السباعية" للإنشاد تشارك في فعاليات "مهرجان سماع الدولي"
02:13 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
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أسوان - إيهاب عمران:
تشارك فرقة السباعية الأسوانية للإنشاد الديني، بفعاليات مهرجان سماع الدولي للإنشاد والموسيقى الروحية، برئاسة الفنان انتصار عبدالفتاح، المقام في الفترة من 21 إلى 27 سبتمبر الحالي بالقاهرة، وتشارك في فعاليات المهرجان أكثر من عشرين دولة عربية وأجنبية.
وقال محمد إدريس وكيل وزارة الثقافة بأسوان، إن فرقة السباعية هي إحدى الفرق التابعة لفرع ثقافة أسوان، و تقدم الفرقة ابتهالات في مدح النبي من التراث منها: "نظرة يا رسول الله"، "الصبح بدأ من طلعته"، "جالسًا في الروضة حيا"، "في حب محمد"، وقصيدة "قمر سيدنا النبي"، وتقدم الفرقة عروضها بالمهرجان بشارع المعز، قصر ثقافة القناطر، قصر ثقافة بنها، والقلعة.
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