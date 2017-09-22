تنسيق الأزهر: فتح باب التحويلات الإثنين المقبل

كتب - محمود مصطفى:

قرر الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، فتح باب التنسيق للذين تخلفوا عن التقديم من طلاب الثانوية الأزهرية، والراغبين في التحويل بين الكليات بدءا من الاثنين المقبل، وحتى الثانية عشرة ظهر الأربعاء.

واعتمد الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، أمس الخميس، نتيجة تنسيق القبول بالكليات للعام الجامعي الجديد

وأكدت جامعة الأزهر في بيان لها اليوم الجمعة، أن إجمالي عدد المتخلفين عن التقدم للتنسيق بلغ 10339.

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