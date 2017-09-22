لماذا يسعى الأجانب للحصول الجنسية المصرية؟ (صور)

إعداد- ياسمين محفوظ:

وافق مجلس الوزراء برئاسة المهندس شريف إسماعيل، على مشروع قانون تعديل إجراءات منح الجنسية المصرية، أضاف حالات جديدة تؤدي إلى سحب الجنسية أو إسقاطها.

وينشر مصراوي، المميزات تمنحها الجنسية المصرية والتي تدفع الأجانب إلى طلب الحصول عليها، حيث قال الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، وعضو لجنة الإصلاح التشريعي، إن للجنسية المصرية عدة مميزات تمنحها للأجنبي عند التجنس بها.

​ويستعرض مصراوي في صور تلك المميزات التي تمنحها الجنسية المصرية للساعين لاكتسابها حسبما أوضح "فوزي".