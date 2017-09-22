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أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة

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مصراوي Masrawy

أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة

02:27 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

أبو الغيط يلتقي المبعوث الأممي إلى اليمن على هامش اجتماعات الجمعية العامة

أبو الغيط

القاهرة - (مصراوي):

التقى أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، في إطار مشاركته في أعمال الدورة الثانية والسبعين الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك باسماعيل ولد الشيخ أحمد، المبعوث الخاص لسكرتير عام الأمم المتحدة إلى اليمن.

وصرح الوزير المفوض محمود عفيفي، المتحدث الرسمي باسم الأمين العام، بأن المبعوث الأممي استعرض خلال اللقاء أهم أبعاد الاتصالات التي أجراها مؤخرا مع الأطراف اليمنية والإقليمية والدولية المعنية بالأزمة في اليمن في إطار السعي للتوصل إلى تسوية لها في أقرب فرصة ممكنة، خاصة مع التدهور الملموس والمتصاعد في الأوضاع المعيشية والإنسانية لليمنيين وتفشي وباء الكوليرا.

وأوضح المتحدث أن الأمين العام جدد التأكيد على الموقف الثابت للجامعة العربية من الأزمة اليمنية والذي ينطلق من ضرورة ان تتأسس أية تسوية في اليمن على مخرجات الحوار الوطني وعناصر المبادرة الخليجية وقرارات مجلس الأمن ذات الصِّلة، وفقا لما تم تأكيده في القرارات الصادرة عن القمة العربية في عمان في مارس الماضي واجتماع المجلس الوزاري العربي في 12 الجاري، وعلى أن تشهد الفترة الحالية تكثيفا للجهود الرامية لتعبئة دعم دولي مناسب وعاجل للتعامل مع الوضع الانساني الحرج في هذه الدولة العربية.

وأضاف المتحدث أن الأمين العام طلب من المبعوث الأممي أن يوالي اطلاعه بشكل دوري على نتائج اتصالاته، أخذا في الاعتبار الأهمية المحورية لدور الجامعة العربية في التعامل مع الأزمة في اليمن باعتبارها دولة عربية بالأساس، وعلى أن تشترك الجامعة العربية في متابعة المفاوضات السياسية بين الأطراف اليمنية متى تم استئنافها.

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مصراوي Masrawy

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