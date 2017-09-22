أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

غدًا.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

غدًا.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

02:26 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

غدًا.. محاكمة الفنان عمرو سعد بتهمة إصدار شيك بدون رصيد

الفنان عمرو سعد

كتب-أحمد أبو النجا:

تنظر محكمة جنح الجديدة، غدًا السبت، أولى جلسات محاكمة الفنان عمرو سعد، في واقعة إصداره شيكًا بدون رصيد للضرائب.

كان الفنان عمرو سعد، أصدر شيكًا بمبلغ مليون جنيه لصالح مأمورية ضرائب المهن الحرة بمدينة نصر، سدادًا للضرائب المستحقة عليه، وأثنا قيام مأمورية الضرائب بالاستعلام عن الشيك من البنك المسحوب عليه تبين أنه بدون رصيد.

وتقدمت مأمورية الضرائب بلاغًا لنيابة مصر الجديدة، اتهمت فيه الفنان عمرو سعد بإصداره شيكًا بدون رصيد للهروب من دفع الضرائب المستحقة عليه.

وحددت النيابة جلسة غدًا السبت، لنظر أولى جلسات محاكمته في الجنحة التي حملت رقم 5191 لسنة 2017، أمام محكمة جنح مصر الجديدة.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • الداخلية: مقتل إرهابيين اثنين من خلية "عمرو سعد" بطريق الفرافرة- ديروط

    أخبار

  • تحفيف الحكم على "إيهاب طلعت" لعام في اتهامه بإصدار شيك بدون رصيد

    أخبار

إعلان

a07ef32874.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا

الخارجية تؤكد متابعة قضية مقتل مواطن مصري في تركيا