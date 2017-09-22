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"كلب بوليسي" يكشف حيلة سائق لإخفاء رشاش داخل سيارته

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مصراوي Masrawy

"كلب بوليسي" يكشف حيلة سائق لإخفاء رشاش داخل سيارته

02:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

المتهم

كتب – فتحي سليمان ومحمد شعبان:

عثرت قوة أمنية تابعة لوحدة تأمين منطقة الهرم الآثرية على رشاش داخل سيارة كيا، حيث كشف "كلب بوليسي أثناء تعقيم السيارات عن السلاح مخبئًا في الحقيبة الخلفية للسيارة.

تلقى اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين، إخطارًا من العميد هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، يفيد أن رجال تأمين الأهرامات عثرت على رشاش بحوزة سائق أخفاه داخل الحقيبة الخلفية لسيارة كيا يستقلها، ويدعى "محمد.ط"، 28 سنة، وذلك بواسطة كلب بوليسي مدرب على اكتشاف المفرقعات والأسلحة النارية.

وكشفت التحريات أن الرشاش ماركة EKOL يحمل رقم 1350168، أسود اللون وخزينتين خاليتان من الطلقات مُخبأة داخل حقيبة السيارة.

حُرر محضرًا بالواقعة أحاله اللواء مصطفى، أنسي، مدير الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، إلى النيابة العامة التي تولت التحقيقات.

وأمر اللواء حسام نصر، مساعد وزير الداخلية لقطاع الحراسات والتأمين بوضع خطة أمنية لتأمين المناطق الأثرية وضبط حائزي القطع الأثرية والقائمين بالتنقيب على الآثار والحفر خلسة مخالفة لأحكام القانون.

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