إصابة شخصين في حادث تصادم أعلى كوبري أكتوبر

كتب - فتحي سليمان:

أصيب شخصان في حادث تصادم اليوم الجمعة، بين 3 سيارات ملاكي أعلى كوبري أكتوبر، بمنطقة مهمشة، ما أسفر عن توقف حركة المرور أمام المتجه من رمسيس لمدينة نصر.

وكانت غرفة عمليات مرور القاهرة، تلقت بلاغا من الخدمات المعينة بكوبري أكتوبر بوقوع حادث تصادم.

وقامت الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتكثيف الخدمات المرورية، والدفع بالأوناش لرفع أثار الحادث لتيسير الحركة المرورية وإعادتها لصورتها الطبيعية.