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5 أرقام «لا تفوتك» عن عمر السعيد هداف الدوري

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التحرير

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تمكن عمر السعيد مهاجم الإنتاج الحربي، من تسجيل هدف فريقه الوحيد في شباك المقاصة، أمس الخميس، ليقود العجلات الحربية، لتحقيق فوزهم الأول بالدوري الممتاز هذا الموسم.

ورفع الإنتاج الحربي بقيادة مديره الفني مختار مختار رصيده للنقطة الـ5 ليأتي في المركز الثالث، خلف سموحة صاحب المركز الثاني برصيد 5 نقاط، وخلف المتصدر المصري البورسعدي بـ6 نقاط.

وتختتم منافسات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري، غدًا السبت، بمواجهتي الأسيوطي سبورت والإسماعيلي، والداخلية مع طلائع الجيش، فيما ستقام اليوم الجمعة ثلاث مواجهات بين طنطا ودجلة، والمقاولون العرب والاتحاد السكندري، والمصري والزمالك.

وأحرز عمر السعيد، لاعب الإنتاج الحربي، (صاحب القميص رقم 11) 3 أهداف، خلال الثلاث الجولات حتى الآن، وأحرزها في شباك بالجولة الأولى، وطلائع الجيش بالجولة الثانية، ومصر المقاصة بالجولة الثالثة.

ويستعرض «التحرير» فيما يلي 5 معلومات عن هداف الدوري حتى الآن:

1- ولد عمر السعيد في الـ23 يونيو لعام 1990، أي يبلغ من العمر 27 عامًا.

2- انضم عمر السعيد لفريق الإنتاج الحربي في أغسطس 2016 قادمًا من صفوف مصر المقاصة.

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3- لعب عمر السعيد في صفوف الجونة قبل الانضمام لصفوف الفريق الفيومي (مصر المقاصة).

4- تمكن نادي الجونة من ضم السعيد في عام 2013 من صفوف الزرقا.

5- سجل عمر السعيد للمباراة الثالثة على التوالى لأول مرة في الدوري، كما أنه رفع رصيد أهدافه مع الإنتاج إلى "5" أهداف، و"7" في المسابقة.

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التحرير

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