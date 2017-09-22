محمود طاهر يتحدث عن صعوبة مواجهة الأهلي

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قال المهندس محمود طاهر، رئيس النادي الأهلي، إنه حرص على رئاسة بعثة الفريق الأول لكرة القدم في تونس؛ نظرا لأهمية مباراة الترجي التي تقام غدا السبت، ضمن إياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال إفريقيا، وضرورة وجوده بجوار الفريق في مثل هذه الظروف.

وأضاف طاهر أنه على ثقة من قدرة الأهلي في تجاوز عقبة الترجي والعودة ــبإذن اللهــ من تونس ببطاقة التأهل للمربع الذهبي، مؤكدا أن جميع اللاعبين ـومن خلفهم الجهاز الفنيـ يدركون أهمية المباراة التي يدافعون فيها عن تاريخ الأهلي ويثبتون لأنفسهم قبل أي إنسان آخر آنهم على قدر المسئولية، وعلى تحقيق طموحات الجماهير التي حرصت على مؤازرتهم في المران الأخير قبل السفر إلى تونس.

وأوضح رئيس النادي الأهلي أن معدن لاعبي الفريق يظهر دائمًا وقت الشدائد، وأن هذا الجيل قادم وبقوة ولديه من القدرات ما يؤهله لاستعادة أمجاد إفريقيا، وأنهم جميعا يدركون أهمية المسئولية الملقاة على عاتقهم، وليسوا في حاجة إلى المزيد من التحفيز؛ لأنهم يعرفون واجبهم جيدًا تجاه ناديهم وجماهيرهم.

وأشار محمود طاهر إلى أن الأهلي صادفه سوء توفيق في مباراة الذهاب التي انتهت بالتعادل 2-2، مؤكدا أن الأهلي كان الفريق الأفضل طوال المباراة، وأهدر أكثر من فرصة محققه نتيجة للتسرع أحيانا ولعدم التوفيق من جانب طاقم التحكيم أحيانا أخرى، وبخاصة في العديد من القرارات المصيرية التي أثرت على نتيجة المباراة، متمنيا أن تحظى مباراة العودة بعدالة تحكيمية؛ حتى يأخذ كل فريق حقه، ولا تشهد أية تجاوزات كالتي شهدتها مباراة الذهاب.

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وأثنى رئيس الأهلي على اللفتة الطيبة من جماهير النادي وحرصها على الوقوف بجوار الفريق وتوافدهم بصورة حضارية لحضور المران الأخير في إستاد التتش، مؤكدا أن جماهير الأهلي ستظل دائما وأبدا هي السند والداعم الأول للفريق، مشيدا بالسلوك الحضاري لجماهير الأهلي والذي كان محل تقدير من الجميع، وأثبت بما لا يدع مجالا للشك أنه كعادته دائما جمهور واع ويدرك مسئولياته.

وشدد رئيس النادي الأهلي أنه ومجلس الإدارة بالكامل لا يدخر جهدا من أجل عودة الجماهير للمدرجات.

وقال إن الأهلي نجح من خلال الجهد المبذول من القائمين على إدارة المباريات بالنادي في تقديم مشروع متكامل يضمن عودة الجماهير وفق أحدث الأساليب والأنظمة المتبعة في الدوريات الأوروبية، وأن هذا النظام سوف يكون النواة والبداية الحقيقية لعودة الجماهير.