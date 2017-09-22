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المصري أمير عادل يحرج «كوبر» بفاصل مهارات خيالي (فيديو)

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المصري أمير عادل يحرج «كوبر» بفاصل مهارات خيالي (فيديو) المصري أمير عادل يحرج «كوبر» بفاصل مهارات خيالي (فيديو)

التحرير

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كتب - عبد الرحمن مصطفى

نشر المصري أمير عادل لاعب نوركوبينج السويدي، له يستعرض خلاله مهاراته الخاصة، حيث لقي اهتمامًا كبيرًا، بعد لحظات قليلة من نشره الفيديو عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

ويعد النجم المصري، أحد أكثر اللاعبين في الدوري السويدي امتلاكًا للمهارة والسرعة، حيث دائمًا ما يحظى بإشادة كبيرة من وسائل الإعلام السويدية، التي أطلقت عليه «رونالدينيو الدوري السويدي».

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وعلى الرغم من تألق أمير عادل صاحب الـ23 عامًا، فإن لم يلق له بالًا، حيث لم يضمه لأي من معسكرات الوطني، طوال الفترة الماضية، حيث سبق أن ارتدى قميص المنتخب الوطني في عهد الأرجنتيني لمرة وحيدة، في مباراة ودية أمام توجو، في مارس العام الجاري. 

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التحرير

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