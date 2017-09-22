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الظاهرة متهكمًا: سأستعيد لياقتي لمساعدة ريال مدريد

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الظاهرة متهكمًا: سأستعيد لياقتي لمساعدة ريال مدريد الظاهرة متهكمًا: سأستعيد لياقتي لمساعدة ريال مدريد

التحرير

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قال المهاجم البرازيلي السابق إنه على استعداد لاستعادة لياقته البدنية من جديد في حال احتاج إليه ريال مدريد هذا الموسم لقيادة خط هجومه.

ويعاني ريال مدريد من ضعف النتائج في بداية الموسم الجديد، وذلك بعدما تعرض لخسارة على ملعبه البيرنابيو في الجولة الأخيرة بهدف نظيف أمام ريال بيتيس.

وأشار الظاهرة رونالدو إلى امتلاك ريال مدريد للعديد من اللاعبين القادرين على تسجيل الأهداف، لذا لا يجد أي مشكلة في هذا الأمر.

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وأضاف رونالدو متهكمًا أنه إذا تواصلت المشكلة الهجومية لريال مدريد، فسيسعى لاستعادة لياقته البدنية من جديد لمساعدة هجوم الفريق.

وأوضح اللاعب البرازيلي السابق أن ريال مدريد لا يفتقر لأي شيء سوى سوء التوفيق الذي يلازمه، خاصة أن الفريق أظهر جودته العالية بالتتويج بالدوري ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.

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التحرير

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