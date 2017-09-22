إصابة 6 في حادث انقلاب سيارة ملاكي بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصيب 6 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ملاكي، على طريق كورنيش النيل الجديد، في مدينة أسوان، وتم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي الإسعافات اللازمة.

وتلقى اللواء فتح الله حسني مدير أمن أسوان، إخطارًا من العميد محمود عوض مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق الكورنيش الجديد في مدينة أسوان، أسفر عن إصابة 6 أشخاص تم نقلهم إلى مستشفى أسوان الجامعي لتلقي العلاج اللازم.