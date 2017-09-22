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ميناء دمياط يستقبل 5 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

02:10 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

ميناء دمياط يستقبل 5 سفن عملاقة لحاويات وبضائع عامة

ارشيفية

دمياط - محمد إبراهيم:

استقبلت هيئة ميناء دمياط، اليوم الجمعة، سفينتي حاويات و3 سفن بضائع عامة، بينما غادر الميناء سفينتا حاويات و5 سفن بضائع عامة، ووصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 19 سفينة بالإضافة إلى 28 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء فى انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وغادر الميناء قطاران بحمولة إجمالية 2986 طن قمح، إلى جانب 93 سيارة بحمولة 4680 طن قمح،
ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 169136 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 53203 طنا، وشملت حركة الصادر من الميناء 5500 طن يوريا و3500 طن فوسفات.

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