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إحباط تهريب 12 كيلو بانجو داخل سيارة إسعاف في الإسماعيلية

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مصراوي Masrawy

إحباط تهريب 12 كيلو بانجو داخل سيارة إسعاف في الإسماعيلية

02:09 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

إحباط تهريب 12 كيلو بانجو داخل سيارة إسعاف في الإسماعيلية

بانجو

الإسماعيلية _ انجي هيبة:

ألقت قوات مباحث الإسماعيلية، القبض على سائق سيارة إسعاف بمستشفى الإسماعيلية العام، بحيازته 12 كيلو بانجو، بعد الاتفاق مع آخر على نقلها مقابل مبلغ مادي.

وتلقى اللواء محمد علي، مدير أمن الإسماعيلية إخطارًا يفيد بورود بلاغ من نقطة شرطة مستشفى الإسماعيلية العام، بضبط مشرف الأمن الإداري المعين لتأمين الباب الخارجي للمستشفى لسائق سيارة الإسعاف، وبحيازته كمية من نبات البانجو المخدر.

وأكدت التحريات أنه أثناء تواجد "أحمد. م"، مشرف أمن المستشفى مقيم منطقة جاردن سيتي، دائرة القسم بخدمة الباب الرئيسي، استوقف "عادل. س" سائق سيارة الإسعاف، وبحيازته 2 كيس بلاستيك كبير الحجم، واستدعى الخدمات الأمنية بنقطة المستشفى.

وتبين وجود 10 لفافات كبيرة الحجم من نبات البانجو المخدر، تزن حوالي 12 كيلو جرام، المسبق مع المدعو "يوسف. م"، لنقل مواد مخدرة حال تواجده بسيارة الإسعاف بالجانب الشرقي للقناة، مقابل ميزة مادية يتحصل عليها عقب التنفيذ، وأثناء قيامه بنقل حالة مرضية بسيارة الإسعاف قيادته من ذات المنطقة، تقابل معه وتسلم الكمية، لنقلها داخل السيارة، وتسليمها له بمدينة الإسماعيلية بمقابل مادي مغري.

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