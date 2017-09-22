القبض على عصابة تخصصت في سرقة أبواب المقابر الحديدية بالقليوبية

القليوبية - أسامة علاء الدين:

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية، عاطلين كونا عصابة تخصصت في سرقة أبواب المقابر الحديدية بقسم الخانكة، تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وتلقى اللواء محمد توفيق الحمزاوي، مدير أمن القليوبية، إخطارًا يفيد، بأنه أثناء مرور النقيب أحمد طارق، معاون مباحث قسم الخانكة، بدائرة القسم، تمكن من القبض على "ياسر. س" 20 عامًا، سائق، مقيم الجبل الأصفر دائرة مركز الخانكة، و"ياسر. ح" 35 عامًا، عاطل، مقيم عزبة الشيخ صالح دائرة قسم الخانكة، حال استقلالهما سيارة ماركة سوزوكي بدون لوحات معدنية محملة بباب حديدي بداخلها من حوش أحد المقابر.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وأنهما كونا تشكيلاً عصابيًا، لسرقة أبواب المقابر الحديدية وبيعها، وجاري تطوير مناقشة المتهمين للوقوف على حجم نشاطهما الإجرامي، وعما ارتكباه من حوادث سرقات، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2524 لسنة 2017 م جنح قسم الخانكة، وتولت النيابة التحقيق.