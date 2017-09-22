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غرق طفلة وإصابة شقيقتها أثناء استحمامهما ببركة مياه جوفية في البحيرة

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مصراوي Masrawy

غرق طفلة وإصابة شقيقتها أثناء استحمامهما ببركة مياه جوفية في البحيرة

02:05 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

غرق طفلة وإصابة شقيقتها أثناء استحمامهما ببركة مياه جوفية في البحيرة

تعبيرية

البحيرة – أحمد نصرة:

لقيت طفلة مصرعها، وأصيبت شقيقتها، إثر تعرضهما للغرق اليوم الجمعة، أثناء استحمامهما داخل بركة مياه جوفية، بقرية أبو اليسر، مركز النوبارية بمحافظة البحيرة.

وتبلغ لقسم شرطة غرب النوبارية من المستشفى العام، بوصول كلًا من "حنين. ب. م" 5 سنوات، جثة هامدة، وشقيقتها "إيمان. ب. م" 9 سنوات، طالبة، مصابة بفقدان للوعي، وقصور في العلامات الحيوية، وتم تحويلها لمستشفى الصفوة الخاصه بالعامرية في الإسكندرية.

بسؤال والدهما "بشير. ر. م" 42 عامًا، عامل زراعي، ومقيم بذات الناحية، قررا أنه أثناء قيام نجلتيه بالاستحمام ببركة مياه جوفية بالقرية غرقت الأولى وتمكن الأهالي من إنقاذ الثانية، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك.

بتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر المحضر اللازم.

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