بالصور.. وفد تعليمي يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط تمهيدا لبدء الدراسة فيها

أسيوط - أسامة صديق:​

استقبل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سايتو جوتشي، المسؤول عن المدارس اليابانية في مصر،​برفقة الدكتور عمرو مصطفى،​من وزارة التربية والتعليم، لتفقد مبنى المدرسة اليابانية في أسيوط، ومتابعة أعمال التدريب التي تجرى للمعلمين​والإداريين​والعمال الذين تم اختيارهم للعمل بها، بحضور الدكتور محمد السيد محمد،​وكيل مديرية التربية والتعليم،​وعبدالناصر حامد،​مدير عام التعليم العام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن التدريس في المدارس اليابانية بالمناهج المصرية التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية المتميزة، مع تطبيق أنشطة "التوكاتسو بلس"​اليابانية، التي تستهدف تقويم سلوك الطالب وشخصيته وبناء فرد مسؤول مهتم بالفكر والأنشطة وإدراك قيمة الوقت والنظافة.

وأضاف أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال​إلكترونيًا من سن 4 سنوات، ويتم الاختيار وفقًا للسن الأعلى، بعد اجتياز المقابلة والاختبارات المهارية والسلوكية.

وأوضح الدكتور محمد السيد،​وكيل المديرية، أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الحكومة المصرية واليابانية، من خلال تطبيق النموذج الياباني في المدارس المصرية، التي تقوم بتدريس منهج "التوكاتسو".​

وأضاف وكيل المديرية، أن عدد المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للعمل بالمدرسة بلغ 67​ معلمًا، لاختيار 16 معلمًا يعملون في المدرسة.

​ ​وأشار ​إلى أن من أجريت لهم الاختبارات بلغ 51​ ​معلمًا،​اجتاز الاختبار منهم 14، وبالنسبة للوظائف التي لم تستكمل وتشمل معلمي "رياض أطفال، وتربية موسيقية" تم ترشيحهما من قبل المديرية،​لافتًا إلى أن اختيار العناصر التي ستعمل بالمدرسة تم بدقة وشفافية عالية.​