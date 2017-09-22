بالصور.. وفد تعليمي يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط تمهيدا لبدء الدراسة فيها
بالصور.. وفد تعليمي يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط تمهيدا لبدء الدراسة فيها
02:01 م الجمعة 22 سبتمبر 2017
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
-
عرض 3 صورة
إعادة الألبوم
الألبوم التالى
بالصور.. "السباعية" للإنشاد تشارك في فعاليات "مهرجان سماع الدولي"
أسيوط - أسامة صديق:
استقبل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سايتو جوتشي، المسؤول عن المدارس اليابانية في مصر،برفقة الدكتور عمرو مصطفى،من وزارة التربية والتعليم، لتفقد مبنى المدرسة اليابانية في أسيوط، ومتابعة أعمال التدريب التي تجرى للمعلمينوالإداريينوالعمال الذين تم اختيارهم للعمل بها، بحضور الدكتور محمد السيد محمد،وكيل مديرية التربية والتعليم،وعبدالناصر حامد،مدير عام التعليم العام.
وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن التدريس في المدارس اليابانية بالمناهج المصرية التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية المتميزة، مع تطبيق أنشطة "التوكاتسو بلس"اليابانية، التي تستهدف تقويم سلوك الطالب وشخصيته وبناء فرد مسؤول مهتم بالفكر والأنشطة وإدراك قيمة الوقت والنظافة.
وأضاف أن التقديم لمرحلة رياض الأطفالإلكترونيًا من سن 4 سنوات، ويتم الاختيار وفقًا للسن الأعلى، بعد اجتياز المقابلة والاختبارات المهارية والسلوكية.
وأوضح الدكتور محمد السيد،وكيل المديرية، أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين الحكومة المصرية واليابانية، من خلال تطبيق النموذج الياباني في المدارس المصرية، التي تقوم بتدريس منهج "التوكاتسو".
وأضاف وكيل المديرية، أن عدد المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للعمل بالمدرسة بلغ 67 معلمًا، لاختيار 16 معلمًا يعملون في المدرسة.
وأشار إلى أن من أجريت لهم الاختبارات بلغ 51 معلمًا،اجتاز الاختبار منهم 14، وبالنسبة للوظائف التي لم تستكمل وتشمل معلمي "رياض أطفال، وتربية موسيقية" تم ترشيحهما من قبل المديرية،لافتًا إلى أن اختيار العناصر التي ستعمل بالمدرسة تم بدقة وشفافية عالية.
إعلان
الأخبار المتعلقة
-
"تعليم الدقهلية" تعلن جاهزية المدارس لاستقبلال الطلاب في العام الدراسي
-
مصرع شاب وإصابة والده صدمتهما سيارة نقل في أسيوط
-
بالأرقام - كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال مليون و150 ألف طالب
-
بالصور – الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد "السيوطي"
إعلان
إعلان