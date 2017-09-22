أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد تعليمي يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط تمهيدا لبدء الدراسة فيها

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. وفد تعليمي يتفقد المدرسة اليابانية بأسيوط تمهيدا لبدء الدراسة فيها

02:01 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

  • عرض 3 صورة

    4be988a499.jpg

  • عرض 3 صورة

    f00a2db058.jpg

  • عرض 3 صورة

    76913c0b26.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "السباعية" للإنشاد تشارك في فعاليات "مهرجان سماع الدولي"

أسيوط - أسامة صديق:​

استقبل صلاح فتحي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، سايتو جوتشي، المسؤول عن المدارس اليابانية في ،​برفقة الدكتور عمرو مصطفى،​من وزارة التربية والتعليم، لتفقد مبنى المدرسة اليابانية في أسيوط، ومتابعة أعمال التدريب التي تجرى للمعلمين​والإداريين​والعمال الذين تم اختيارهم للعمل بها، بحضور الدكتور محمد السيد محمد،​وكيل مديرية التربية والتعليم،​وعبدالناصر حامد،​مدير عام التعليم العام.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، إن التدريس في المدارس اليابانية بالمناهج المصرية التي يتم تدريسها بالمدارس التجريبية المتميزة، مع تطبيق أنشطة "التوكاتسو بلس"​اليابانية، التي تستهدف تقويم سلوك الطالب وشخصيته وبناء فرد مسؤول مهتم بالفكر والأنشطة وإدراك قيمة الوقت والنظافة.

وأضاف أن التقديم لمرحلة رياض الأطفال​إلكترونيًا من سن 4 سنوات، ويتم الاختيار وفقًا للسن الأعلى، بعد اجتياز المقابلة والاختبارات المهارية والسلوكية.

وأوضح الدكتور محمد السيد،​وكيل المديرية، أن إنشاء المدرسة المصرية اليابانية يأتي في إطار تفعيل الشراكة بين المصرية واليابانية، من خلال تطبيق النموذج الياباني في المدارس المصرية، التي تقوم بتدريس منهج "التوكاتسو".​

وأضاف وكيل المديرية، أن عدد المعلمين الذين تقدموا بملفاتهم للعمل بالمدرسة بلغ 67​ معلمًا، لاختيار 16 معلمًا يعملون في المدرسة.

​ ​وأشار ​إلى أن من أجريت لهم الاختبارات بلغ 51​ ​معلمًا،​اجتاز الاختبار منهم 14، وبالنسبة للوظائف التي لم تستكمل وتشمل معلمي "رياض أطفال، وتربية موسيقية" تم ترشيحهما من قبل المديرية،​لافتًا إلى أن اختيار العناصر التي ستعمل بالمدرسة تم بدقة وشفافية عالية.​

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • "تعليم الدقهلية" تعلن جاهزية المدارس لاستقبلال الطلاب في العام الدراسي

    أخبار

  • مصرع شاب وإصابة والده صدمتهما سيارة نقل في أسيوط

    أخبار

  • بالأرقام - كيف استعدت مدارس الإسكندرية لاستقبال مليون و150 ألف طالب

    أخبار

  • بالصور – الطرق الصوفية يحتفلون بالليلة الختامية لمولد "السيوطي"

    أخبار

إعلان

0fb6ce1a39.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - طائرة مصر تسعى لعبور رواندا ومواصلة التحليق نحو المونديال

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة

أمم إفريقيا للطائرة - أجواء ماقبل مباراة مصر ورواندا ببطولة أمم إفريقيا للكرة الطائرة