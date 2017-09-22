أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. شرطة السياحة تضبط 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بعقار في أسوان

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. شرطة السياحة تضبط 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بعقار في أسوان

01:58 م الجمعة 22 سبتمبر 2017

  • عرض 5 صورة

    ed9c322b59.jpg

  • عرض 5 صورة

    e9dd4c51c4.jpg

  • عرض 5 صورة

    381dd85d3f.jpg

  • عرض 5 صورة

    884c8dae71.jpg

  • عرض 5 صورة

    0e4b4dda6a.jpg

إعادة الألبوم

بالصور.. مدير أمن العاصمة يقود عملية تأمين الجزيرة تزامناً مع مران الأهلي

الألبوم التالى

بالصور.. مدير أمن العاصمة يقود عملية تأمين الجزيرة تزامناً مع مران

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسي، مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بأسوان، وسائق بحوزته سلاح ناري بمنطقة آثار الهرم.

وردت معلومات للواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، تفيد بقيام "سلامة.ح"، هارب، 50سنة، عاطل، مقيم الأعقاب قبلي مركز أسوان بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار، وبتقنين الإجراءات ومداهمه منزله تم ضبط نجله "عبد المالك"، 17 سنة، طالب، ومقيم بنفس العنوان، أثناء قيامه بالحفر ورفقته 7 أشخاص وتبين وجود حفر بالمنزل بأبعاد 2,50/2,50 متر، وبعمق 8 أمتار ينتهي بسرداب يتجه للناحية الشمالية بطول 20 مترًا ينتهي بحفر مربع الشكل بأبعاد متر ونصف / متر ونصف وعمق 15 متر.

كما تم ضبط عدد 2 سلاح أبيض مع نجل صاحب المنزل المأذون بتفتيشه والأدوات المُستخدمة في الحفر؛ واعترفوا جميعا بقيامهم بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار وبحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

كما تمكنت الإدارة العامة للسياحة والآثار، أثناء تعقيم إحدى السيارات أثناء ترددها على منطقة الهرم بواسطة عنصر الكلاب المدربة على اكتشاف المفرقعات من ضبط "محمد طلبة فادي القاضي"، 28 سنة، سائق، ومقيم شبين الكوم المنوفية، وذلك حال تردده على المنطقة بالسيارة رقم (م ص س )4789 ماركة كيا، حيث عُثر على رشاش (صوت ) ما ركه EKOL أسود اللون، وعدد 2 خزينة خالية من الطلقات مخبأة داخل الحقيبة الخلفية للسيارة.

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية وضبط تجار وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالتنقيب عن الآثار؛ وذلك بالحفر خلسة مخالفة لأحكام القانون، والتأكيد على ضرورة الفحص الجيد للمترددين على المناطق الأثرية والسياحية وتوفير حرم أمن لتلك المنشآت وتعقيم السيارات بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • حملات أمنية للتأكد من إغلاق محلات الخمور تزامنًا مع رأس السنة الهجرية

    أخبار

  • القبض على متهمين بالتنقيب عن الآثار أسفل مسجد ابن طولون الآثري(صور)

    أخبار

  • قبل العيد.. "السياحة" تشن حملات للتأكد من إغلاق محلات الخمور

    أخبار

  • بالصور - شرطة السياحة تضبط عاطلاً بحوزته تمثال أثري

    أخبار

إعلان

5b288c8c9d.jpg

إعلان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

ستيف بانون: أؤيد العزلة التي فرضتها الدول العربية على قطر

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

كوريا الجنوبية تدعو ترامب لزيارة القاعدة العسكرية الأمريكية خلال زيارته

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300