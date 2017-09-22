بالصور.. شرطة السياحة تضبط 8 أشخاص لتنقيبهم عن الآثار بعقار في أسوان

كتب - علاء عمران:

‏‫تمكنت الإدارة العامة لشرطة السياحة والآثار، برئاسة اللواء مصطفى أنسي، مساعد الوزير لشرطة السياحة والآثار، من ضبط 8 أشخاص أثناء التنقيب عن آثار بأسوان، وسائق بحوزته سلاح ناري بمنطقة آثار الهرم.

وردت معلومات للواء هشام قدري، مدير مباحث السياحة والآثار، تفيد بقيام "سلامة.ح"، هارب، 50سنة، عاطل، مقيم الأعقاب قبلي مركز أسوان بالحفر خلسة بمسكنه بقصد التنقيب عن الآثار، وبتقنين الإجراءات ومداهمه منزله تم ضبط نجله "عبد المالك"، 17 سنة، طالب، ومقيم بنفس العنوان، أثناء قيامه بالحفر ورفقته 7 أشخاص وتبين وجود حفر بالمنزل بأبعاد 2,50/2,50 متر، وبعمق 8 أمتار ينتهي بسرداب يتجه للناحية الشمالية بطول 20 مترًا ينتهي بحفر مربع الشكل بأبعاد متر ونصف / متر ونصف وعمق 15 متر.

كما تم ضبط عدد 2 سلاح أبيض مع نجل صاحب المنزل المأذون بتفتيشه والأدوات المُستخدمة في الحفر؛ واعترفوا جميعا بقيامهم بالحفر خلسة بقصد التنقيب عن الآثار وبحيازة السلاح الأبيض بقصد الدفاع عن النفس.

كما تمكنت الإدارة العامة للسياحة والآثار، أثناء تعقيم إحدى السيارات أثناء ترددها على منطقة الهرم بواسطة عنصر الكلاب المدربة على اكتشاف المفرقعات من ضبط "محمد طلبة فادي القاضي"، 28 سنة، سائق، ومقيم شبين الكوم المنوفية، وذلك حال تردده على المنطقة بالسيارة رقم (م ص س )4789 ماركة كيا، حيث عُثر على رشاش (صوت ) ما ركه EKOL أسود اللون، وعدد 2 خزينة خالية من الطلقات مخبأة داخل الحقيبة الخلفية للسيارة.

جاء ذلك في إطار الخطة الموضوعة بمعرفة اللواء حسام نصر، مساعد الوزير لقطاع الحراسات والتأمين، والتي تتضمن في أحد بنودها الحفاظ على ثروة البلاد وتراثها القومي والمتمثلة في تأمين المناطق الأثرية وضبط تجار وحائزي القطع الأثرية والقائمين بالتنقيب عن الآثار؛ وذلك بالحفر خلسة مخالفة لأحكام القانون، والتأكيد على ضرورة الفحص الجيد للمترددين على المناطق الأثرية والسياحية وتوفير حرم أمن لتلك المنشآت وتعقيم السيارات بواسطة أجهزة الكشف عن المفرقعات.