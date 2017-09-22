"الجيزة" تنظم مسابقة لطلاب ثانوي لأفضل موضوع في مؤتمر "معًا.. لمصر"

كتبت- ندى الخولي:

تقيم محافظة الجيزة وبالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم، مسابقة بين طلاب المرحلة الثانوية، ضمن المؤتمر الثاني لطلاب المرحلة الثانوية الذي يعقد يومي 21 و 22 أكتوبر المقبل تحت شعار "معًا.. لمصر" تحت رعاية اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة.

وتشمل المسابقة، أفضل موضوع تعبير في أحد الموضوعات (التعليم وأبرز المقترحات من وجهة نظر الطالب لتطوير المناهج التعليمية، والحرب التي تقودها الدولة لمحاربة الإرهاب في سيناء الغالية وبيان أهميتها ومحوريتها وموقعها الاستراتيجي، وظاهرة الإرهاب والتطرف ومواجهة التعصب الأعمى وكيفية التصدي له، إلى جانب إعداد موضوع عن المحافظة التي ينتمى إليها الطالب وبيان خصوصيتها الثقافية والتاريخية".

وتُمنح الموضوعات الفائزة شهادات تقدير ومبلغ 1000 جنيه لكل طالب فائز بخلاف إعداد مسابقات ورحلات رياضية وفنية ودينية للفائزين وهدايا عينية وتقدم الموضوعات لمديرية التربية والتعليم في موعد غايتة 5 أكتوبر المقبل.

وتنظم محافظة الجيزة مؤتمر "معًا.. لمصر" في إطار ما توليه المحافظة من اهتمام خاص بالشباب وتعزيز قيم الانتماء والتسامح والتعريف بمخاطر التحديات. ويشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والمثقفين ورموز المجتمع والمسئولين والمتخصصين في مجالات التعليم.

وكانت المحافظة وبالتعاون مع مؤسسة حفيظة النواوي للخدمات الاجتماعية، قد نظمت المؤتمر الأول لطلاب المرحلة الثانوية في مارس الماضي، حيث حقق المؤتمر نجاحًا كبيرًا ومشاركة واسعة من كافة أطياف المجتمع ورموزة الرياضية والدينية والثقافية والفنية.