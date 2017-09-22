«سعفان» لـ«العمل الدولية»: صدور قانون التنظيمات النقابية قريبًا

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التقى محمد سعفان، وزير القوى العاملة بديوان عام الوزارة، بويل كونر، مدير عمليات برنامج العمل الأفضل بمنظمة العمل الدولية بجنيف، لمتابعة تنفيذ برنامج العمل الأفضل «Betterwark» بمصر، في 38 منشأة في قطاع الملابس الجاهزة، من بينهم شركتان من خارج القطاع، وذلك من أغسطس الماضي حتى ديسمبر 2017.

أكد الوزير في تصريحات له اليوم، أن قرار المنظمة بشأن السماح لمصر للانضمام للبرنامج جاء نتاج لثمرة وتضافر الجهود المصرية، وما اتخذ من خطوات جادة بإحالة مشروعات القوانين المتعلقة بشؤون العمل والعمال، ومنها مشروع قانون العمل الذي يشمل على 276 مادة، ومشروع التنظيمات العمالية ويشمل 66 مادة، حيث يعرضان على جلسات البرلمان في أكتوبر المقبل لإقرارهما.

وشكر الوزير، المنظمة على التعاون المثمر مع الحكومة من خلال تنفيذ بعض البرامج بمصر، حيث يعد تنفيذ برنامج العمل الأفضل امتدادا لمشروع تحسين القدرات التنافسية للصناعات التصديرية، منوهاً أن الحكومة عازمة على رفع مستوي معايير العمل الدولية بالمصانع والشركات المصرية للوصول بها للمعايير الدولية، مؤكدا أن الوزارة تقوم بتوعية العمال وأصحاب الأعمال بعدة طرق من خلال الحملة الإعلامية لمشروع التصدير «مصر بتناديك» بالتعاون مع مكتب المنظمة بالقاهرة، فضلا عن حملات التوعية للعمال بالشركات والمناطق الصناعية، من خلال حملة «مصر أمانة بين إيديك» لتوعية طرفي العملية الإنتاجية بحقوقهم وواجباتهم في العمل، فضلا عن السلامة والصحة المهنية.

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وأبدى «كونر»، سعادته بالزيارة، مشيرا إلى أنه خلالها التقى ممثلي الوزرات المشاركة في برنامج العمل الأفضل لمتابعة خطوات تنفيذه بمصر، مشيدا بالخطوات الجدية والإيجابية من جانب الحكومة المصرية في مشروعات القوانين العمالية التي تم إنجازها وموجودة حاليا بالبرلمان، بالإضافة إلى ما صدر، فضلا عن تقديم الدعم في سبيل تنفيذ برنامج العمل الأفضل، كاشفا أنه سيقدم تقريرا بذلك لمنظمة العمل الدولية بجنيف، مشيرا إلى أن كل هذه الخطوات الجادة والايجابية تحتاج لتسليط الضوء عليها دوليا.

وطلب الوزير، تقرير من «كونر» عن زيارته لوضع أية ملاحظات في الاعتبار عند إقامة حملات التوعية داخل المصانع والشركات المشتركة في برنامج العمل الأفضل.