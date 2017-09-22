عبور أكبر خزان بترول في العالم بقناة السويس برسوم 4.5 مليون دولار

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على مدى 14 ساعلة متواصلة، شهدت قناة السويس، عبور أكبر خزان بترول في العالم "BW CATCHER"، بحمولة 100 ألف طن، وبلغت رسوم العبور 4.5 مليون دولار.

وأكد الفريق مُهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، أن عبور الخزان استلزم استعدادات خاصة، وتطبيق نظام عبور مختلف؛ بسبب السرعة البطيئة التي لم تتجاوز 8 كيلومترات في الساعة لعبوره مقطورًا بمشاركة 6 قاطرات عملاقة، اثنتان تابعتان للشركة المالكة، وأربع تابعة لهيئة قناة السويس لمصاحبتها وتأمين عبورها.

وأشاد "مميش" بمرشدي الهيئة ورجال إدارة التحركات وهيئة القناة، الذين يواصلون العمل ليل نهار؛ لرفع راية مصر وقناة السويس عاليًا أمام حركة التجارة العالمية.

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وأعطى رئيس الهيئة تعليمات مشددة باتخاذ كل الترتيبات، وتقديم كل المساعدات الملاحية لعبوره بأمان، حيث تم تكليف 12 مرشدًا من أكبر مرشدي القناة لإرشاده وفق مخطط زمني خاص قادمًا من اتجاه الجنوب إلى بورسعيد شمالاً في رحلته من سنغافورة إلى المملكة المتحدة.

وأعرب ربان السفينة عن سعادته الغامرة لعبوره القناة في الزمن القياسي، مشيدًا بكفاءة مرشدي هيئة قناة السويس والترتيبات الخاصة التي أجريت لتنفيذ عملية العبور بهذا القدر من الاحترافية والتميز، علاوة على إعجابه بالتطوير الذي شهدته القناة خاصة بعد إنشاء قناة السويس الجديدة.

وسجلت حركة الملاحة في القناة عبور 51 سفينة من الاتجاهين بإجمالي حمولات 3.8 مليون طن، وأكد الفريق مهاب مميش أن عام 2017 سيسجل رقمًا قياسيًا غير مسبوق في العائدات والحمولات وأعداد السفن.