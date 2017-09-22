«التخطيط» تربط تطبيقات المحاكم بالنيابة العامة في القاهرة والإسكندرية

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قامت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بالربط والتكامل بين تطبيقات المحاكم وتطبيقات النيابة العامة في عدد من محاكم القاهرة والإسكندرية بما يعمل على إحالة القضية واستقبال قرار النيابة العامة بشكل مميكن.

وقالت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري: إن "الميكنة هي أحد سبل تحقيق عملية الإصلاح الإداري الذي يُعد من أهم أهداف استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر ٢٠٣٠، وهو أحد المهام الأساسية للوزارة، والذي تهدف به للوصول إلى جهاز إدارى كفء فعال يدعم تحقيق التنمية المستدامة بأبعادها الثلاثة، الاقتصادى والاجتماعى والبيئي، ويعزز قدرة المؤسسات الحكومية على المساهمة بشكل كفء فى إدارة موارد الدولة".

وأضافت "السعيد" "نسعى إلى ربط خطط الإصلاح الإدارى بالمشاكل الحقيقية التى تواجه العمل على أرض الواقع من أجل دفع حركة الإنتاج وتحسين مستويات الأداء، وبالتالي الوصول للهدف الأكبر وهو تقديم خدمة أفضل للمواطن".

من جانبه، صرح المهندس هشام سالم، رئيس الإدارة المركزية لبرنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التتخطيط، أنه تم التشغيل الفعلي لمحكمة جنايات الإسكندرية بإجمالي عدد 11400 قضية، وكذلك التشغيل الفعلي لمحكمة جنح القاهرة الجديدة بإجمالي عدد 10890 جنحة، فضلًا عن الانتهاء من كل أعمال الميكنة، من شبكات وربط وتوفير خطوط الربط والأجهزة وتدريب الموظفين.

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وأوضح "سالم" أنه تم تحديد متطلبات التنفيذ والتدريب بمحافظات السويس والإسماعيلية وبورسعيد، وذلك في إطار المرحلة الثانية من خطة الميكنة.

يُذكر أن التشغيل الفعلي بدأ بمحكمة القاهرة الجديدة من محكمة كلية، و أربع محاكم جزئية، بإجمالي عدد 31050 قضية، علاوة على محكمة القاهرة الاقتصادية بإجمالي عدد 33720 قضية.

كما تم التشغيل الفعلى بمحافظة الإسكندرية لمحكمتين كليتين، وتسع عشرة محكمة جزئية، ومحكمة الأسكندرية الاقتصادية بإجمالي عدد 540167 قضية يتضمن ما تم ترحيله من الكم المتراكم (Data migration) وأيضا تم التشغيل الفعلي بمحكمة 6 أكتوبر الابتدائية بإجمالي عدد 13976 قضية.

يُشار إلى أن نظم إدارة المحكمة التي تم تشغيلها بالمحاكم هي (إقامة الدعاوى المدنية والتجارية، الطلبات الإضافية، التجديد من الشطب، التعجيل من الإيقاف، إغفال الطلبات، التماس إعادة النظر، تفسير الاحكام، والتظلمات، الدعاوى الفرعية، تقصير الجلسات، إشكالات المحضرين، الدعاوى المحالة، إدارة الدعاوى، تسديد قرارات الجلسات، استكمال بيانات الدعاوى، المسح الضوئى للمستندات، الشهادات بأنواعها، الاستعلامات، الأوامر، وغيرها.