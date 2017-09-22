خطة محكمة لمنع التحرش بالطالبات أمام مدارس الإسكندرية

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أكد اللواء مصطفى النمر، مدير أمن الإسكندرية، جاهزية القوات لتأمين المدارس مع بدء العام الدراسي الجديد، وتوفير المناخ المناسب للطلاب.

وأوضح "النمر" أنه تم وضع خطة أمنية ومرورية متكاملة؛ لتحقيق أعلى معدلات تأمين المدارس والجامعات والمعاهد، وشملت الخطة عدة محاور، منها تحقيق السيولة المرورية بجميع الشوارع والميادين، خاصة فترتي الذروة الصباحية والمسائية.

وكلف اللواء مصطفى النمر إدارة المرور بالمتابعة الميدانية الشاملة لحركة المرور على مدار اليوم، والتعامل الفوري مع الكثافات المرورية، ومنع الانتظار أمام المدارس ومحيط الجامعات، علاوة على توعية القوات بالأدوار المنوطة بها.

كما حث مدير أمن الإسكندرية قائدي السيارات من أولياء الأمور على عدم الانتظار أمام المدارس؛ لتفادي الكثافات المرورية، موجها بتعيين خدمات مرورية من الأوناش لرفع حالات الانتظار الخاطئ التي تؤثر على عملية دخول وخروج الطلاب.

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وشدد مدير أمن الإسكندرية على تدعيم المحاور والشوارع الرئيسية بالخدمات، والقضاء على ظاهرة زيادة التعريفة المقررة، إضافة إلى متابعة سيارات السرفيس، والالتزام بخطوط السير، ومنع المواقف العشوائية.

وأشار اللواء مصطفى النمر إلى أنه تم توجيه إدارة البحث الجنائي بتعزيز الخدمات السرية في محيط المدارس لضبط كل ما يخل بالأمن العام، وإعداد خطة انتشار لضباط قسم مكافحة العنف ضد المرأة أمام مدارس الطالبات؛ للتصدي لكل المضايقات التي تعترض الطالبات.

كما وجه "النمر" إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع إدارة شرطة التموين بالمديرية؛ للقيام بحملات بمحيط المدارس والجامعات، ورفع جميع الإشغالات، وضبط الباعة الجائلين وعربات المأكولات غير الصحية؛ حرصًا على سلامة الطلاب.