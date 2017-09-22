انقطاع الكهرباء لأكثر من 13 ساعة بـ«طنط الجزيرة» بالقليوبية

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سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 13 ساعة متواصلة.

وقال محمد الديب، أحد الأهالي، إن الكهرباء انقطعت عن القرية منذ الثامنة مساء أمس، لافتا إلى أن المحلات التجارية اعتمدت على المولدات؛ لضمان استمرار حركة البيع والشراء.

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وأشار الأهالي إلى أنهم حاولوا الاتصال بأرقام الأعطال وشركة الكهرباء دون فائدة، مؤكدين: "الناس في عذاب مش عارفين نروح نصلي الجمعة"، مطالبين المسؤولين بالعمل على إعادة التيار سريعا.