أخبار عاجلة

بالصور.. عشرات العرب والأجانب يشاركون في هاشتاج منتدى الشباب العالمي -
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري -
نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل -
بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو) -
"المهن التعليمية": الحكومة وافقت على تعديلات قانون النقابة وننتظر البرلمان -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا -
مقتل العديد من الأشخاص خلال مظاهرات في إثيوبيا -
بابا الفاتيكان يتصل لأول مرة برواد محطة الفضاء الدولية -
وزارة العدل البريطانية ترصد حوادث العنف بالسجون -
الإمارات: مقتل جندي إماراتي بالسعودية أثناء مشاركته بـ "إعادة الأمل" -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. التحرير

انقطاع الكهرباء لأكثر من 13 ساعة بـ«طنط الجزيرة» بالقليوبية

Google+ Print
انقطاع الكهرباء لأكثر من 13 ساعة بـ«طنط الجزيرة» بالقليوبية انقطاع الكهرباء لأكثر من 13 ساعة بـ«طنط الجزيرة» بالقليوبية

التحرير

  • ارسال بياناتك
  • اضف تعليق

ارسال بياناتك

سادت حالة من الاستياء بين أهالي قرية طنط الجزيرة التابعة لمركز طوخ بمحافظة القليوبية؛ بسبب انقطاع التيار الكهربائي لأكثر من 13 ساعة متواصلة.

وقال محمد الديب، أحد الأهالي، إن الكهرباء انقطعت عن القرية منذ الثامنة مساء أمس، لافتا إلى أن المحلات التجارية اعتمدت على المولدات؛ لضمان استمرار حركة البيع والشراء.

شاهد أيضا

وأشار الأهالي إلى أنهم حاولوا الاتصال بأرقام الأعطال وشركة الكهرباء دون فائدة، مؤكدين: "الناس في عذاب مش عارفين نروح نصلي الجمعة"، مطالبين المسؤولين بالعمل على إعادة التيار سريعا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

التحرير

مواضيع متعلقة
في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

في مباراة مثيرة.. «الشحات» ينقذ المقاصة من الخسارة أمام طنطا فى الدوري

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

نائب الرئيس الأمريكي يزور مصر نهاية ديسمبر المقبل

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام

السيسي يصل القاهرة بعد زيارة لفرنسا استغرقت 4 أيام